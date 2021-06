Historyczne Kryterium na setną rocznicę Rajdu Polski

Około 100 historycznych aut i youngtimerów, samochody rywalizujące w HRSMP, mistrzowie sprzed lat i rajdowi pasjonaci promujący historię motorosportu uświetnią obchody 100. jubileuszu Rajdu Polski. W ramach Historycznego Kryterium na ulicy Karowej w Warszawie zobaczymy kultowe rajdówki, które poprzedzą przejazdy zawodników z RSMP oraz FIA ERC startujących w Orlen 77. Rajdzie Polski.

Rajd Polski to druga najstarsza impreza rajdowa świata po legendarnym Rajdzie Monte Carlo. W tym roku polski klasyk obchodzi 100. urodziny, a jego 77. edycja jest częścią rajdowych mistrzostw Europy. Ponad stu kierowców będzie rywalizowało na szutrowych drogach wokół Mikołajek, a na wielki finał zjadą do Warszawy, gdzie odbędzie się uliczne kryterium. W ramach obchodów 100. rocznicy rajdu nie zabraknie okazji do tego, by nie tylko podziwiać piekielnie, szybkie rajdówki z XXI wieku, ale też by przypomnieć sobie o autach, które na trasach królowały przed laty. Wszystko to, a także wiele pozycji dotyczących Rajdu Polski i jego legend będzie można obejrzeć na antenie Motowizji.

Kultowe auta z HRSMP uświetnią jubileusz

Podczas Historycznego Kryterium na ulicy Karowej zobaczymy wielkich mistrzów, którzy zaprezentują się w legendarnych samochodach, a aktualni zawodnicy z Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski zmierzą się na czas w nie mniej kultowych autach. Początek przejazdów w niedzielę od godz. 16.30, a transmisja pojawi się na antenie Motowizji, która pokaże przejazdy wszystkich zawodników HRSMP oraz ERC i RSMP.

"Bardzo się cieszę z tak licznego udziału mistrzów HRSMP w Historycznym Kryterium z okazji jubileuszu stulecia Rajdu Polski. To rewelacyjna okazja do zaprezentowania rajdówek oraz klasycznych aut, które przed laty ścigały się na trasach najważniejszej rajdowej imprezy w naszym kraju, promocja polskiej motoryzacji oraz dżentelmeńskiej rywalizacji w kultowym miejscu" - mówi Mirosław Miernik, koordynator rajdów historycznych PZM.

Będzie to okazja do zobaczenia naprawdę wyjątkowych aut, które tworzyły legendę tej imprezy oraz światowych rajdów. Jubileusz uświetnią m.in. Fiat 131 Abarth Rally, który w Rajdzie Polski wygrywał trzykrotnie oraz takie perełki jak Audi S1 Quatro, Renault 5 Alpine, Subaru Legacy, Renault 11 Turbo, Talbot Sunbeam Lotus, Polonez 2000C, Polski Fiat 125 Monte Carlo, Ford Sierra Cosworth czy Lancia Delta HF Integrale.

Mistrzowie rajdów na Karowej

Podczas Kryterium na Karowej pojawią się mistrzowie i legendarni kierowcy polskich rajdów sprzed lat, m.in. trzykrotny zwycięzca Rajdu Polski - Andrzej Jaroszewicz oraz Błażej Krupa, Tomasz Ciecierzyński i Janusz Szerla. Towarzyszyć im będą równie legendarni mistrzowie rajdowego pilotażu, Tomasz Szostak oraz Marek Oziębło. To najsilniejsza obsada polskich rajdowych mistrzów, jaka w ostatnich latach pojawiła się na jakimkolwiek polskim rajdzie.

Rajdowy piknik na Bemowie

Obchody jubileuszu stulecia Rajdu Polski nie ograniczą się tylko do przejazdów samochodów w ramach Historycznego Kryterium na ulicy Karowej. Automobilklub Polski, pod patronatem honorowym Burmistrza Dzielnicy Bemowo, organizuje na terenie swojej siedziby Festiwal Samochodów Historycznych z okazji 100-lecia Rajdu Polski, a także 70-lecia przyłączenia dzielnicy Bemowo do Warszawy, na którym pojawi się około 100 aut historycznych i youngtimerów.

Dla fanów rajdów i historii motoryzacji będzie to okazja, by już od godz. 10 w niedzielę z bliska obejrzeć jedne z najbardziej unikatowych aut, porozmawiać z dawnymi i obecnymi mistrzami, a także zobaczyć auta w rajdowym tempie - uczestnicy Historycznego Kryterium będą trenować na trasie wyznaczonej na terenie Autodromu Bemowo.

Kierowcy i właściciele aut historycznych oraz youngtimerów mogą zgłaszać się bezpłatnie do udziału w festiwalu zgodnie z informacjami na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/4082347801822862. Goście są mile widziani w godzinach 10.00 - 20.00.

Relacje na żywo

Całość imprezy będzie na żywo relacjonowana przez kanał Motowizja, radio internetowe Moto Radio, a także kanały społecznościowe Automobilklubu Polski. Kibice będą mieli możliwość spotkań na żywo z zawodnikami oraz wystawcami. Na antenie Motowizji pojawi się także transmisja zmagań na ulicy Karowej, zarówno w ramach Historycznego Kryterium Karowa, jak i RSMP z ERC.

Weekend pełen historii w Motowizji

Jako ukłon w kierunku kibiców, którzy wyjątkowo nie będą mogli się pojawić na trasie tegorocznego Rajdu Polski, Motowizja przygotowała szereg pozycji programowych poświęconych historii tej imprezy, jej legendom, a także ostatniej edycji z 2019 roku, kiedy to na szutrowych odcinkach specjalnych rywalizowały również załogi HRSMP. Głównym punktem programu będzie dokument Wojciecha Majewskiego "Rajd Polski - szybkość, pasja, emocje", którego premiera odbędzie się po transmisji z Historycznego Kryterium.

Ramowy program Historycznego Kryterium Niedziela 20.06.2021

8:30 Otwarcie Parku Serwisowego na terenie przed siedzibą Automobilklubu Polski

10:00-14:00 Spotkania z Mistrzami (Automobilklub Polski, Bemowo)

14:30 Ceremonia startu Honorowego (Automobilklub Polski, Bemowo)

16:30 Start pierwszego uczestnika Historycznego Kryterium (ul. Karowa)

17:15 Meta ostatniego zawodnika Historycznego Kryterium (ul. Karowa)

17:45 Meta Honorowa przy parku serwisowym (Automobilklub Polski, Bemowo)

18:45 Ceremonia rozdania nagród oraz uhonorowania uczestniczących w imprezie Mistrzów sportu rajdowego

20:00 Zakończenie imprezy