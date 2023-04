Poczuj się jak szybki i wściekły - Nissan Skyline R34 GT-R Paula Walkera na sprzedaż

Jan Guss-Gasiński Strefa motofanów

Każdy, kto choć odrobinę interesuje się motoryzacją, dobrze wie, co to za samochód. Nissan Skyline R34 GT-R to przede wszystkim ikona japońskiej motoryzacji, ale również wielka gwiazda kina. Tym właśnie autem w “Szybkich i Wściekłych” ścigał się sam Paul Walker. Teraz samochód trafi pod młotek i zostanie wylicytowany.

Zdjęcie Legendarny Skyline trafi na sprzedaż. Tym autem jeździł Paul Walker /Bonhams/zrzut ekranu/Szybcy i Wściekli 4/zrzut ekranu /