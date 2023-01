Mobilna turystyka, czyli nie siedź w miejscu na wakacjach (3)

Kontynuujemy rozmowę o polskim karawaningu, a naszym gościem jest Bartłomiej Ryś, dziennikarza i twórcę youtubowego kanału "Na biwaku".

Gdzie pojechać na pierwsze wakacje w kamperze?

Te pytania często przewijały się w mailach do naszej redakcji: "Jak zacząć przygodę z karawaningiem, kiedy jedynymi naszymi dotychczasowymi doświadczeniami są samolotowe wycieczki all inclusive do Egiptu?". Wbrew pozorom, dzisiaj nie jest to specjalnie trudne. Wystarczy skorzystać z oferty dobrej wypożyczalni i za stosunkowo niewielkie pieniądze (w porównaniu do zakupu) spróbować wakacyjnego życia bliżej natury w przyczepie lub kamperze.

Kolejne ważne pytanie, to gdzie pojechać na pierwsze wakacje w kamperze lub przyczepie? Rozum podpowiada: "Jedź w Polskę, naucz się karawaningu, a potem stopniowo poszerzaj swoje horyzonty".

Z drugiej strony serce mówi: "Przecież dzisiaj nic cię nie ogranicza. Żyj pełnią życia, zwiedzaj Europę, ruszaj poza kontynent, doświadczaj tego, co jeszcze nie tak dawno wydawało się niedostępne dla Polaków".

Gdzie pokierować kampera w trakcie dziewiczego wyjazdu, doradzi wam Bartek, a my zapraszamy na trzecią część naszego cyklu.