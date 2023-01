Mobilna turystyka, czyli nie siedź w miejscu na wakacjach (1)

Wiadomości Ten kamper nie mógł nazywać się inaczej. Poznajcie Mamutha z Polski

Do rozmowy o tym, co to jest karawaning, dla kogo jest to najlepsza forma spędzania wolnego czasu, a także jakie mamy rodzaje kamperów, zaprosiliśmy Bartłomieja Rysia, dziennikarza i twórcę youtubowego kanału "Na biwaku".

W pierwszym odcinku zastanowimy się nad stanem polskiego karawaningu, który swoje "pięć minut" zaliczył w 2020 roku, kiedy to niesieni pandemicznymi ograniczeniami rodacy społecznego dystansu szukali na polach namiotowych, kempingach, w przyczepach i kamperach.

Zapraszamy na pierwszy odcinek i kolejne, które systematycznie pojawiać się będą na naszym portalu.

