Tak wygląda nowy Junak. Czy to godny następca legendarnego modelu M10?

Junak ADV 125 - motocykl nie duży, ale wszechstronny

Motocykle typu Adventure to pojazdy wyprawowe.

Świetnie sprawdzają się podczas długich podróży, czy wypadu w teren. M.in. dzięki wysokiemu skokowi zawieszenia znakomicie radzą sobie na bezdrożach. Segment rozwija się w zaskakująco szybkim tempie. Dotyczy to również najniższej klasy pojemnościowej.

Przykładem takiego sprzętu jest nowy Junak ADV 125, który ma oferować wszechstronność znaną z modeli typu Adventure i łączy to z małą pojemnością. Dzięki temu motocykliści, mający chęć na oferujący takie możliwości jednoślad, nie potrzebują prawa jazdy kategorii A, czy A1. Oczywiście chodzi tutaj o te osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B od co najmniej trzech lat.

Reklama

Junak ADV 125 - mały, ale żądny przygód

Motocykl ma 2070 mm długości i 780 mm szerokości i 1140 mm wysokości.

Oczywiście, z racji przeznaczenia Junaka ADV 125, jego podwozie posiada zawieszenie o podwyższonym skoku, dzięki czemu ma radzić sobie zarówno z bezdrożami, jak i miejskimi krawężnikami i progami zwalniającymi. Wysokość siedzenia znajduje się jednak na rozsądnym poziomie 770 mm (ma to stanowić ułatwienie dla osób niskich i tych, które dopiero zaczynają przygodę z jednośladami). W połączeniu z szerszą kierownicą pozwala to na zachowanie wyprostowanej pozycji, co przekłada się na wygodę podczas jazdy nawet na dłuższych trasach.

Zdjęcie Junak ADV 125 posiada silnik o mocy niemal 10,5 KM. / materiały prasowe

Za rozpędzenie Junaka ADV 125 odpowiada czterosuwowy, jednocylindrowy silnik o pojemności 124 cm sześciennych. Dysponuje on mocą niemal 10,5 KM. To pozwala rozpędzić ważący 123 kg motocykl do prędkości 90 km/h.

O różnego rodzaju informacjach, takich jak prędkość czy poziom paliwa w 11-litrowym zbiorniku, kierowca może dowiedzieć się z wyświetlacza ciekłokrystalicznego znajdującego się w centrum kokpitu.

Zdjęcie W centrum kokpitu znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny. / materiały prasowe

Widoczność na drogach zapewnia natomiast ledowe oświetlenie. Przed zacinającym, zimnym wiatrem podczas jazdy chronić mają osłony dłoni. Jak na motocykl wyprawowy przystało ADV 125 oferuje aluminiowy bagażnik, do którego można przymocować np. dużą torbę.

Junak ADV 125 dobra propozycja dla początkujących

Junak ADV 125 nie odkrywa Ameryki na nowo. Motocykl typu Adventure z najniższej klasy pojemnościowej nie jest nowym pomysłem. Nie zmienia to faktu, że taka propozycja może stanowić dobry początek dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z jednośladami, a chcą pojazdu uniwersalnego, który poradzi sobie zarówno na równej asfaltowej drodze, ale również (po zdobyciu przez kierowcę pewnych umiejętności) na bezdrożach oraz tych, którzy potrafią już jeździć po równej drodze, ale chcą spróbować swoich sił po za nią. A także ci, którzy dawno temu jeździli Junakami M07, albo M10 gdzie tylko poniósł ich wzrok.

Junak ADV 125 1 / 10 Junak ADV 125 Źródło: materiały prasowe udostępnij

Motocykl jest już dostępny u dealerów. Jego cena wynosi 11 499 złotych.

***