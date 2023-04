​Retro Honda CL500 niebawem w salonach. To jeden z najtańszych scramblerów na rynku

Spis treści: 01 Honda CL500 - retro scrambler

02 Sprawdzony dwucylindrowy silnik i lekkie prowadzenie

03 Hondą CL500 można jeździć na prawo jazdy kat. A2

04 Prosta, trwała konstrukcja i niskie spalanie

05 Honda CL500 zadebiutuje na dniach otwartych

Honda CL500 miała swoją światową premierę podczas największej wystawy motocyklowej EICMA w Mediolanie, pod koniec ubiegłego roku, jednak jej oficjalna premiera w Polsce odbędzie się już w najbliższy piątek i sobotę, we wszystkich salonach motocyklowych Hondy w Polsce.

Honda CL500 - retro scrambler

Maszyny, retro, cafe racery i scramblery, czyli motocykle o lekkim, raczej stylistycznym zabarwieniu terenowym stają się coraz popularniejsze w Europie, ale także w Polsce. Łączą surowy design, z klasycznym stylem motocykli sprzed pół wieku, a także nowoczesną elektronikę i technologie ukryte pod niepozornymi, minimalistycznymi osłonami. Taka jest również Honda CL500, która cieszy się sporym zainteresowaniem.

Sprawdzony dwucylindrowy silnik i lekkie prowadzenie

CL500 to minimalistyczna maszyna z kategorii motocykli o małej pojemności. Dwucylindrowy rzędowy silnik umieszczony w kratownicowej ramie z rur stalowych jest chłodzony cieczą. Z pojemności 471 cm3 uzyskuje moc 46,2 KM i 43,3 Nm momentu obrotowego.

Motocykl postawiony jest na aluminiowych obręczach o średnicy 19 cali z przodu i 17 cali z tyłu oraz zawieszeniach: podwójnym amortyzatorze z tyłu oraz klasycznym widelcu teleskopowym z przodu. Zawieszenia mają nieco powiększony skok by lepiej radzić sobie na dziurawych i nierównych drogach, a także okazyjnie na szutrówkach i bocznych, polnych drogach. Nie jest to motocykl terenowy, ale jazda po łagodniejszych bezdrożach nie powinna sprawić jej większego problemu.

Hondą CL500 można jeździć na prawo jazdy kat. A2

Umiarkowane osiągi, niewielka masa i lekkie prowadzenie ma być ukłonem w kierunku początkujących, młodych motocyklistów, którzy zaczynają swoją przygodę, dlatego też Honda CL500 spełnia wymogi dyktowane przez prawo jazdy kategorii A2, które można uzyskać mając zaledwie 18 lat.

Zdjęcie Honda CL500 to stylowy miejski motocykl o surowym charakterze. Można nim jeździć posiadając prawo jazdy kat. A2 / Informacja prasowa

Prosta, trwała konstrukcja i niskie spalanie

Honda waży 191 kg i ma stosunkowo nisko osadzony środek ciężkości, dzięki czemu powinna prowadzić się lekko i precyzyjnie. Dużą zaletą ma być również niewielkie spalanie, które producent szacuje na około 3,7 litra na 100 km, co przy 12-litrowym zbiorniku ma pozwolić na przejechanie ponad 300 kilometrów na jednym tankowaniu.

Poza obowiązkowym ABS-em Honda CL500 jest raczej skromnie wyposażona - nie ma tu rozbudowanej elektroniki w postaci wielopoziomowej kontroli trakcji, czy trybów jazdy, ale taki też był zamysł Hondy - utrzymać motocykl w jak najprostszej formie i dzięki temu utrzymać cenę na atrakcyjnymi poziomie.

Zdjęcie CL500 to jeden z tańszych motocykli tej klasy na rynku. Ma kosztować 32 200 zł. / Informacja prasowa

Honda CL500 zadebiutuje na dniach otwartych

Honda CL500 kosztuje 32 200 zł, co wśród japońskich i europejskich maszyn tego typu jest nie lada promocją. Trudno o tańszego scramblera od producenta tej klasy. W Polskich salonach CL500 pojawi się dopiero w najbliższy piątek. Już 14 i 15 kwietnia w ramach dni otwartych, będzie można ją obejrzeć w każdym salonie Hondy w Polsce. To dobra okazja żeby bliżej zapoznać się z nowym motocyklem Hondy, przymierzyć się do niej i zapisać się na jazdę testową

