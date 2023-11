Polak zadebiutuje w pełnym cyklu motocyklowych mistrzostw świata

Spis treści: 01 Sukcesy w ME zapewniły mu bilet do mistrzostw świata

Piotr już od kilku lat puka do bram mistrzostw świata, dzięki regularnym występom w mistrzostwach Hiszpanii i mistrzostwach Europy. Zaliczył też kilka wyścigów w mistrzostwach świata Moto2, jednak jego sukcesy na arenie Europejskiej zostały zauważone przez jeden z ważniejszych zespołów serii World Superbike.

Biesiekirski ściga się zaledwie od kilku lat, ale duży talent i profesjonalne podejście do ścigania sprawiły, że robił szybkie postępy i został zauważony wśród setek zawodników pukających do bram profesjonalnych wyścigów.

Mieszkający na co dzień w Hiszpanii Polak, od kilku lat regularnie ściga się w mistrzostwach Europy a także mistrzostwach Hiszpanii. W barwach zespołu Fau55 Euvic zaliczył też 12 startów w serii Moto2 - zapleczu najwyższej klasy wyścigowej MotoGP. Choć do sukcesów w tej kategorii zabrakło nieco doświadczenia, Piotr wykorzystał te starty jako motywację do jeszcze cięższej pracy, a ta się opłaciła. Możliwość wystartowania na tak wysokim szczeblu pozwoliła mu poznać również mistrzostwa świata od zaplecza i porównać skalę tych wyścigów do wyścigów krajowych.

Talent Piotrka został zauważony przez jeden z najbardziej doświadczonych zespołów wyścigowych serii WSBK - Althea Racing, który ma na swoim koncie nawet tytuł mistrzowski WSBK wywalczony przez legendarnego Carlosa Checę w 2011 roku. Zespół Althea od lat jest wierny motocyklom Ducati i właśnie na Ducati zasiądzie Piotr Biesiekirski. To kolejny sukces w w polskich wyścigach motocyklowych - kilka tygodni temu pisaliśmy też o awansie młodych Polaków do serii Red Bull Rookies Cup na zapleczu MotoGP.

Zdjęcie Polak będzie ścigał się w klasie WSSP w zespole Althea Racing / źródło: media4racing, pbk74.com / materiały prasowe

Polak podpisał kontrakt na cały sezon 2024 w siodle Ducati Panigale V2 - obecnie najlepszej maszyny klasy World Supersport, co oznacza start w pełnym cyklu 12 rund wyścigowych. Pierwsza odbędzie się już w lutym 2024 roku na australijskiej wyspie Phillip Island. Czasu na przygotowania jest więc stosunkowo niewiele, tym bardziej, że do tej pory Piotr nie miał zbyt wiele do czynienia z maszynami Ducati. Ścigał się na Hondzie CBR i Yamasze R1, a przy okazji rywalizacji w Moto2 jeździł na prototypowym motocyklu z silnikiem Triumpha.

Jego zespołowym partnerem będzie znacznie bardziej doświadczony Włoch Niccolo Antonelli, który jest weteranem klasy Moto3, na zapleczu MotoGP. Potencjał zespołu jest bardzo duży, czego dowodzą choćby zeszłoroczne sukcesy - jedno zwycięstwo i aż 7 podiów, które zapewniły w poprzednim sezonie 4 miejsce Federico Caricasulo.

Słyszałem wiele dobrego o Ducati i Althea, dlatego jestem bardzo podekscytowany naszym nowym, wspólnym wyzwaniem. Jestem bardzo zmotywowany, aby walczyć o jak najlepsze rezultaty. Piot Biesiekirski, Althea Racing

Bardzo się cieszę z dołączenia do zespołu Althea Racing i debiutu w mistrzostwach świata World Supersport. Poznałem szefa ekipy, Genesio, dopiero niedawno, ale już zrobił na mnie świetne wrażenie. Jestem pewien, że zbudujemy bardzo bliską relację, ponieważ jego pasja do tego sportu jest ogromna. Jestem także przekonany, że zespół zrobi wszystko i da mi najlepsze możliwe wsparcie. Nie mogę się doczekać pierwszych testów i oczywiście startu sezonu w Australii. Dziękuję także Grupie Euvic za wieloletnie wsparcie, dzięki któremu mogę zrobić kolejny krok w mojej wyścigowej karierze i zostać pełnoetatowym zawodnikiem mistrzostw świata - dodaje Piotr.