​Jak ubrać się na pierwszy motocykl? Ile trzeba wydać? Kask to nie wszystko!

Spis treści: 01 Kask, który ochroni przed wypadkiem, a nie policją

02 Na motocyklu trzeba chronić kończyny

03 Rękawice motocyklowe - niewielki koszt, wysokie bezpieczeństwo

04 Buty motocyklowe - wygodne i bezpieczne

05 Kombinezon motocyklowy / ciuchy motocyklowe

06 Kombinezon skórzany nie na miasto

07 Turystyczny zestaw tekstylny dla motocyklisty

08 Koszty ubioru motocyklowego na pierwszy motocykl

09 Ciuchy motocyklowe to nie wszystko

10 Motocyklem w krótkich spodenkach i koszulce - skrajna głupota

Niezależnie od tego czy kupiliśmy nasz pierwszy motocykl na kat. B, czy mamy już prawo jazdy kat. A i kupujemy motor o większej pojemności, warto pamiętać o tym aby zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas jazdy. Według polskiego prawa jedyną obowiązkową częścią garderoby motocyklisty jest kask, ale aby czuć się bezpiecznie i być bezpieczniejszym warto pomyśleć też o ochronie pozostałych części ciała.

Kask, który ochroni przed wypadkiem, a nie policją

Wielu początkujących motocyklistów traktuje kask jako przymus prawny i szukają "skorupy", która będzie najtańsza, lub stosunkowo tania, aby tylko dopełnić obowiązku wyznaczonego przez prawo. Kupują kaski za 100 zł i sprawa załatwiona. Czyżby? W teorii tak, ale taki kask ochroni nas tylko przed mandatem natomiast w razie wypadku może nam nawet bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Doświadczeni motocykliści na pytanie jaki kask kupić odpowiadają:

Zastanów się ile warta jest dla ciebie twoja głowa i wtedy będziesz wiedział ile wydać na kask

Oczywiście należy przy takim podejściu zachować zdrowy rozsądek, bowiem jeśli dobrze się postaramy kask może być nawet droższy od motocykla. Najwyższe modele renomowanych producentów kosztują od 3000 do nawet 15 000 zł, ale nie ma potrzeby aby wydawać aż tyle. Na początek wystarczy kwota około 1000 zł, za którą możemy kupić markowy kask z atestami i certyfikatami bezpieczeństwa oraz praktycznym wyposażeniem. Jeśli upolujemy dobrą promocję, których w sezonie, a zwłaszcza poza sezonem letnim nie brakuje, dobrą skorupę możemy kupić nawet za 600-800 zł.

Kaski renomowanych producentów są wykonane z tworzyw termoplastycznych, laminatów, lub włókna węglowego, mają kontrolowane strefy zgniotu, a wypełnienie EPS (ekspandowany polistyren) o różnej gęstości to nie zwykły styropian. Dodatkowo szyby wykonane są z poliwęglanu odpornego na uszkodzenia, przebicie czy złamanie, często pokryte powłoką antifog zapobiegającą parowaniu od wewnątrz.

W przypadku kasków z najniższej półki za 50-100 zł, nierzadko produkowanych masowo w Chinach lub Indiach, kask wykonany jest z najtańszego rodzaju tworzywa, wypełnienie to zwykły styropian a szyba to najtańsza pleksa, która pęknie przy najmniejszym uderzeniu. Kaski tego typu nie chronią głowy przed uszkodzeniami, a wręcz mogą dodatkowo zaszkodzić.

Kask chroni naszą głowę, czyli nasz komputer, dlatego nie powinno się oszczędzać na zakupie kasku.

Kask chroni komputer w naszej głowie, dlatego nie powinniśmy na nim oszczędzać

Na motocyklu trzeba chronić kończyny

Według badań niemieckiego instytutu bezpieczeństwa TUV najbardziej narażone na kontuzje podczas upadku na motocyklu części ciała to kończyny dolne i górne, dlatego warto zainwestować w elementy odzieży chroniące ręce i nogi. Mowa oczywiście o rękawicach i butach motocyklowych.

Rękawice motocyklowe - niewielki koszt, wysokie bezpieczeństwo

Dedykowane rękawice motocyklowe są wyposażone w ochraniacze dłoni i knykci, zwykle uszyte z odpornego na ścieranie materiału (skóra lub cordura/nylon) z wykorzystaniem bezpiecznych, podwójnych szwów, które nie rozerwą się podczas kontaktu z asfaltem. Chronią nas nie tylko podczas wypadku, ale też osłaniają dłonie przed wiatrem zapobiegając ich zmarznięciu, a także kamieniami mogącymi wylecieć spod kół jadących przed nami pojazdów. Dobrze uszyte rękawice w odpowiednim rozmiarze będą wygodne i dopasowane i mogą służyć przez lata.

Rękawice to zdecydowanie najmniej kosztowna część ubioru motocyklisty - markowe rękawice możemy kupić już od około 150 zł wzwyż, zależnie od wyposażenia, wykorzystanych materiałów i technologii. Mogą być krótkie, z dłuższym mankietem, sportowe, klasyczne, turystyczne a nawet wiatro- i wodoodporne. To my decydujemy jakie wymagania powinny spełniać.

Rękawice motocyklowe to niewielki koszt, ale znacząco podnoszą nasze bezpieczeństwo na motocyklu

Buty motocyklowe - wygodne i bezpieczne

Niezależnie od tego czy zamierzamy poruszać się motocyklem klasy 125 po mieście, czy ruszyć w daleką podróż na drugi koniec Europy - do każdego przeznaczenia znajdą się też odpowiednie buty motocyklowe. Buty motocyklowe to koszt od około 400 zł do nawet 2500 zł w zależności od tego co wybierzemy i czego potrzebujemy. Buty kupujemy raz na kilka lat więc warto aby miały jak najbardziej uniwersalny charakter. Na przykład do jazdy po mieście w słoneczne dni warto wybrać typowo miejskie, lekkie i wygodne buty z ochraniaczami, a gdy zamierzamy podróżować warto rozważyć turystyczne wysokie buty z membraną wodo- i wiatroodporną, która uchroni nas przed zmoknięciem w deszczu.

Najważniejsze przy wyborze butów są komfort i bezpieczeństwo - niewygodne buty nie sprzyjają koncentracji podczas jazdy, a protektory kostek, pięty i palców, czy wzmocniona podeszwa zadbają o nasze zdrowie podczas wypadku.

Kombinezon motocyklowy / ciuchy motocyklowe

Skoro mamy już kask, rękawice i buty motocyklowe, warto pomyśleć także o zestawie ciuchów motocyklowych składających się z kurtki i spodni, lub jednoczęściowym kombinezonie motocyklowym ze skóry.

O wyborze odpowiedniego kompletu ciuchów powinniśmy decydować zależnie od tego jak zamierzamy korzystać z motocykla. Dla przykładu: jeśli zamierzamy dojeżdżać do pracy na co dzień oczywistym jest, że nie postawimy na kombinezon skórzany, a raczej na motocyklowe jeansy z ochraniaczami (wygodne i praktyczne) oraz lekką kurtkę ze skóry lub materiału.

W ofertach sklepów motocyklowych znajdziemy ogromny wybór różnorodnych ciuchów motocyklowych:

Jeansy motocyklowe - przypominają zwykłe jeansy, ale są uszyte z odporniejszego denimu i wyposażone w ochraniacze (kolan, lub kolan i bioder) - ceny od około 400 zł

Kurtki skórzane - w stylu klasycznym lub sportowym - wyposażone w pakiet ochraniaczy na ramionach i łokciach, a najlepiej także ochraniacz chroniący nasz kręgosłup - ceny od około 800 zł

Kurtki tekstylne - wykonane z odpornego na ścieranie poliestru lub poliamidu, wyposażone w ochraniacze podobnie jak kurtki skórzane, często wzbogacone o duże panele z wytrzymałej siateczki "mesh" poprawiającej wentylację w gorące dni.

Wybór tego typu kompletu motocyklowego sprawi, że na motocyklu i poza nim poczujemy się tak jak w zwykłych, codziennych ciuchach, z tą różnicą, że będziemy dobrze chronieni podczas jazdy.

Kombinezon skórzany nie na miasto

Kombinezon skórzany (jedno- lub dwuczęściowy) to wybór raczej dla osób ze sportowym zacięciem, niekoniecznie dla osoby początkującej, chyba że taka stylistyka jest ważniejsza od komfortu jazdy na co dzień. W mieście w kombinezonie będzie gorąco, po zejściu z motocykla mobilność jest ograniczona (kombinezony są bardzo dopasowane i szyte zgodnie z anatomią motocyklisty siedzącego w pozycji na motocyklu). Podczas sportowej jazdy to jedna z najlepszych form ochrony. Dobry kombinezon motocyklowy to koszt ponad 2000 zł. Przy zakupie kombinezonu niezwykle istotna jest dokładna przymiarka - ze względu na krój i dopasowanie łatwo kupić kombinezon, który po dłuższej jeździe będzie nas uwierał i ocierał.

Turystyczny zestaw tekstylny dla motocyklisty

Ten rodzaj ciuchów, czyli komplet składający się ze spodni i kurtki uszytych z poliamidu lub poliestru (popularnie zwanych cordurą) sprawdzi się w trasie, ale także w mieście, pod warunkiem, że nie zamierzamy spędzać w nim całego dnia (np. w pracy). Taki komplet to swoista zbroja motocyklisty, dwuczęściowy kombinezon, który zapewnia komfort i doskonałą ochronę podczas jazdy, ale po zejściu z motocykla nie jest już tak praktyczny.

To dobry wybór dla osób planujących krótkie i długie przejażdżki na weekend lub dalekie wyjazdy. Większość zestawów tekstylnych jest wyposażona w membranę wodoodporną (z możliwością wypięcia lub na stałe), a także ocieplającą podpinkę, przez co mają bardzo uniwersalny charakter i nadają się do jazdy w niemal każdych warunkach pogodowych. Podobnie jak w przypadku pozostałych propozycji, warto pamiętać, aby zestaw był wyposażony w pakiet protektorów chroniących nas podczas upadku.

Ceny zestawów turystycznych są zróżnicowane. Najtańsze można kupić za około 1000 zł, a cena rośnie wraz z wyposażeniem, wykorzystaniem zaawansowanych materiałów i rozwiązań, a także renomą producentów. Na początek dobrze ustawić barierę pośrodku i wybrać zestaw odzieży motocyklowej za około 1500-2000 zł - powinien spełniać większość wymagań zarówno co do komfortu jak i bezpieczeństwa na drodze.

Koszty ubioru motocyklowego na pierwszy motocykl

Jeśli zaczynamy przygodę z motocyklami, bez względu na powody naszej przesiadki na motocykl, przed zakupem maszyny powinniśmy zarezerwować sobie budżet na odzież motocyklową, która ochroni nas w razie wypadku. Aby ubrać się na motocykl i czuć się bezpiecznie na początek wystarczy kwota około 2500 zł. Bezpiecznie przyjęliśmy takie widełki:

Kask - 600-1200 zł

Rękawice - 150-300 zł

Buty - 400 - 800 zł

Kurtka/spodnie, lub turystyczny zestaw/kombinezon motocyklowy - 1200 -2000 zł

Można powiedzieć, że górna granica to tylko kwestia naszej fantazji, ale aby zapewnić sobie względne bezpieczeństwo trzeba wydać około 2500 - 3000 zł.

Niezależnie od tego czy mamy motocykl sportowy, klasyczny, czy 125 na prawo jazdy kat. B, dla bezpieczeństwa warto dobrze się ubrać

Ciuchy motocyklowe to nie wszystko

Pamiętajmy jednak że nawet najlepsze ciuchy motocyklowe, kaski i szkolenia nie zastąpią nam zdrowego rozsądku i instynktu samozachowawczego. To przede wszystkim od nas zależy czy jeździmy bezpiecznie, uważnie obserwujemy drogę i przewidujemy ewentualne wydarzenia wokół nas. Jazda na motocyklu wymaga więcej koncentracji i uwagi niż jazda samochodem.

Motocyklem w krótkich spodenkach i koszulce - skrajna głupota

Jazda motocyklem w krótkich spodenkach, czy T-shircie "bo jest gorąco" to w najlepszym razie proszenie się o kłopoty i skrajna nieodpowiedzialność. Nie mylić z odwagą. Nigdy nie wiadomo kiedy może spotkać nas coś niemiłego i nawet w warunkach miejskich, kiedy prędkości nie należą do najwyższych powinniśmy zadbać o swoje bezpieczeństwo.

