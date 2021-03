Honda będzie współpracować z innymi producentami nad bateriami do motocykli

Honda ogłosiła dziś podpisanie listu intencyjnego z firmami KTM AG, Piaggio & C SpA oraz Yamaha Motor Co., Ltd., dotyczącego utworzenia Konsorcjum na rzecz wymiennych akumulatorów do motocykli oraz lekkich pojazdów elektrycznych

Reklama

Zdjęcie Honda PXC electric /

W kontekście Paryskiego Porozumienia Klimatycznego i wdrażania elektrycznych napędów w transporcie kołowym, członkowie założyciele Konsorcjum wierzą, że dostępność znormalizowanego systemu wymiennych akumulatorów zarówno promowałaby powszechne stosowanie lekkich pojazdów elektrycznych, jak i przyczyniłaby się do bardziej zrównoważonego zarządzania cyklem życia akumulatorów stosowanych w transporcie.

Reklama

Ponadto, producenci będą mieli możliwość odpowiedzieć na główne wątpliwości klientów, dotyczące przyszłości elektromobilności, poprzez zwiększenie zasięgu, skrócenie czasu ładowania oraz obniżenie kosztów pojazdów i infrastruktury.

Celem Konsorcjum będzie określenie standardowych specyfikacji technicznych systemu wymiennych akumulatorów dla pojazdów należących do kategorii L: motorowerów, motocykli, trójkołowców i quadów. Założyciele Konsorcjum będą angażować się w tworzenie międzynarodowych standardów technicznych poprzez współpracę z zainteresowanymi stronami oraz z krajowymi, europejskimi i światowymi organami normalizacji i miar.

Zdjęcie Baterie do elektrycznego skutera Hondy /

Konsorcjum rozpocznie swoją działalność w maju 2021 roku. Czterej członkowie założyciele zachęcają wszystkich zainteresowanych do współpracy i wzbogacenia wiedzy eksperckiej Konsorcjum.