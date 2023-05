Spis treści: 01 CVO to limitowane modele Harleya-Davidsona

Po dużym kryzysie sprzedażowym w okresie pandemii koronawirusa, centrala Harleya-Davidsona w Milwaukee powzięła drastyczne kroki i wprowadziła plan naprawczy. Zmienili prezesa firmy, którym został Jochen Zeitz. Niemiec przez 18 lat był prezesem marki Puma i w Harleyu przeprowadził prawdziwe trzęsienie ziemi. Amerykańska marka zabrała się za produkcję maszyn klasy adventure, robią też motocykle elektryczne marki LiveWire. Do dotychczas mocno klasycznych maszyn Harley-Davidson wreszcie wkroczyły najnowocześniejsze innowacje techniczne. Teraz Harley prezentuje kolejne dwa nowe modele napakowane elektroniką. Czyżby Harley powoli odcinał się od przeszłości?

CVO to limitowane modele Harleya-Davidsona

Podobnie jak największe marki samochodów także Harley ma swojego nadwornego tunera, który zajmuje się budową wyjątkowych i limitowanych motocykli. Mowa o CVO, czy Custom Vehicle Operations, która buduje customowe motocykle oparte na bazowych modelach, ale dzięki różnym zabiegom czyni je wyjątkowymi, a także wyjątkowo drogimi.

Harley-Davidson zmienia jednak taktykę i teraz CVO staje się marką, która wprowadza na rynek nowe modele, które nieco później pojawią się również w bardziej standardowych wersjach w bazowej ofercie H-D. Właśnie premierę miały dwa zupełnie nowe modele Harleya-Davidsona w specyfikacji CVO.

Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide

Obie maszyny od lat stanowią rdzeń oferty H-D - to maszyny z najwyższej półki, należące do klasy turystycznych krążowników. Na 2023 rok Harley przygotował jednak zupełnie nowe wydania tych motocykli, od razu w specyfikacji CVO. Zostały one całkowicie przebudowane, mają nowe, jeszcze większe, chłodzone cieczą silniki V2 z serii Milwaukee Eight o pojemności 121 cali sześciennych, czyli 1977 cm3, z systemem zmiennych faz rozrządu. Inżynierowie H-D duży nacisk położyli na poprawę zawieszeń, które zostały gruntownie przeprojektowane. Wprowadzono również nowy system multimedialny oraz mocno przeprojektowano wygląd obu motocykli, zachowując charakterystyczny styl, z którego znane i rozpoznawane są obie maszyny.

Model Harley-Davidson CVO Street Glide dostał nową owiewkę batwing, z bardziej pochyloną szybą i nieco agresywniejszym kształtem, który ma zmniejszyć opór powietrza i poprawić aerodynamikę. Razem ze zbiornikiem i kuframi bocznymi, owiewka ma tworzyć jedną stylistyczną linię. Nowa lampa w kształcie litery omega i boczne podświetlenia służące za kierunkowskazy są stworzone w systemie LED i nadają agresywnego, futurystycznego charakteru tej imponującej maszynie.

Zdjęcie Harley-Davidson CVO Street Glide 2023 / Informacja prasowa

Harley-Davidson CVO Road Glide, przeszedł podobne zmiany co Road Glide - nowe zawieszenia, multimedia, większy silnik oraz mocne zmiany stylistyczne. Owiewka znana jako "sharknose" (nos rekina) zyskała teraz znacznie bardziej agresywny profil, jest bardziej aerodynamiczna i jednocześnie jeszcze bardziej przypomina pysk rekina.

Zdjęcie Harley-Davidson CVO Road Glide 2023 / Informacja prasowa

Na razie Harley nie udostępnia danych technicznych ani cen. Możemy jedynie przypuszczać, że osiągi motocykli będą oscylowały w okolicach 120 KM mocy maksymalnej, 180 Nm momentu obrotowego i 350-400 kg masy własnej, a cena? Znając historię modeli CVO Road Glide i Street Glide cena detaliczna obu modeli będzie ocierać się lub przekraczać 200 000 zł.

Więcej informacji pojawi się 7 czerwca 2023.

Harley-Davidson obchodzi 120-lecie - te zmiany były potrzebne

Marka Harley-Davidson to jedna z najstarszych wciąż działających marek motocykli na świecie. W tym roku producent z Milwaukee obchodzi okrągłe, 120. urodziny i choć zawsze hołdowali tradycji i klasyce, te zmiany były po prostu potrzebne. Wizja nowego prezesa Jochena Zeitza może odmienić losy amerykańskiego giganta - nowe motocykle z deski kreślarskiej CVO wyglądają kosmicznie i futurystycznie. Czyżby Harley-Davidson wchodził w nową epokę?

