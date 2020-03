Harley-Davidson Nowy Jork - Rzeszów nagrodzony

W zeszły weekend, podczas zorganizowanego w USA zlotu Daytona Bike Week, zbudowany przez polską firmę Game Over Cycles motocykl New Jork-Rzeszów zajął pierwsze miejsce w kategorii "Over 1000 cc Custom" (custom o pojemności silnika powyżej 1000 cm³) w konkursie Rat’s Hole Custom Bike Show.

Konkurs odbył się na Florydzie w ramach Daytona Bike Week 2020, jednej z największych imprez motocyklowych na świecie, w której co roku bierze udział około 500 000 osób.

Rats Hole to bardzo prestiżowy i najdłużej (od 1952 r.) organizowany konkurs motocykli customowych na świecie. Nagrodę przyznaną polskiej maszynie odebrali Bobbi oraz Lucy Wawrzaszek, Polacy mieszkający w USA, którzy są właścicielami motocykla i na których zamówienie GOC wykonało pojazd.

Motocykl Nowy Jork - Rzeszów, bo tak brzmi jego pełna nazwa, to unikatowy Harley-Davidson Street Bob typu custom inspirowany Nowym Jorkiem oraz Rzeszowem. Maszyna została wykonana dla małżeństwa Polaków pochodzących z okolic Rzeszowa, a obecnie mieszkających w Nowym Jorku.

W założeniu maszyna ma wyrażać patriotyzm lokalny obydwu ojczyzn właścicieli pojazdu. Objawia się to unikatowym wykonaniem motocykla, którego konstrukcja zawiera cechy charakterystyczne architektury danego miasta, lecz są one nie tylko elementami ornamentyki, ale także w pełni funkcjonalnymi częściami motocykla.

Główne elementy konstrukcji zawierające architekturę danego miasta to:

Nowy Jork:

- koła z wygrawerowanymi budynkami Manhattanu z precyzją wykonania do widoczności okien danego budynku. Koło zawiera takie budowle jak Empire State Building, 1 World Trade Center, Flatiron, Chrysler Building, stare wieże WTC

- rura wydechowa w kształcie budynku Chryslera (pokryta 24-karatowym złotem)

- obudowa cewek zapłonowych w kształcie The Oculus

- pług przedni w kształcie ruin starego WTC i napisem "9/11 Never Forget"

- obudowa klapy rozrządu z logiem NY Yankees (pokryta 24-karatowym złotem)

- korek wlewu paliwa z mosiądzu imitujący monetę 1 $ z napisem Rzeszów-Nowy Jork

- malowanie baku zawierające most brooklyński oraz panoramę Manhattanu

Rzeszów:

- pomnik Czynu Rewolucyjnego - najsłynniejszy pomnik miasta umieszczony w środku koła pośród budynków Manhattanu (pokryty 24-karatowym złotem)

- oparcie siedzenia w formie mostu im. Tadeusza Mazowieckiego - największego mostu w mieście. Most jest odwzorowany wraz z przymocowanymi do błotnika mosiądzowymi linami, a kierunkowskazy motocykla imitują światła ostrzegawcze umieszczone na moście

- malowanie baku zawierające panoramę Rzeszowa

- pokrywa filtru powietrza w kształcie najbardziej znanej i charakterystycznej kładki dla pieszych z herbem miasta w środku (pokryta 24-karatowym złotem)

- tyle światło hamowania oraz światło pozycyjne w kształcie herbu Rzeszowa

- lusterka w kształcie herbu Rzeszowa

Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z mosiądzu, stali oraz aluminium, a koła, wydech pokrywa sprzęgła, pokrywa rozrządu, uchwyt hamulca przedniego i piasty kół są dodatkowo pozłacane.

Uroczysta premiera motocykla odbyła się w maju 2019 r. w Nowym Jorku w salonie Harley-Davidson of New York City.

Game Over Cycles (GOC) to założona w 2012 roku polska firma budująca motocykle typu custom. Przez pierwsze lata działalności siedziba firmy była zlokalizowana w podkarpackiej miejscowości Lisie Jamy. Od 2019 warsztat Game Over Cycles działa w Rzeszowie. Ekipa GOC jest znana z tworzenia oryginalnych maszyn m.in. takich jak The Recidivist, który jest pierwszym na świecie wytatuowanym motocyklem. Konstrukcje GOC zdobywały nagrody na najbardziej poważanych konkursach w branży motocyklowej. Firma ma na swoim koncie już 22 nagrody, w tym piętnaście międzynarodowych, uwzględniając aż osiem trofeów otrzymanych na European Bike Week (EBW), największym festiwalu motocyklowym w Europie.

Ekipa GOC była nagradzana również w kolebce customizingu, czyli USA. W 2017 roku The Recidivist zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Najbardziej Niezwykły" w konkursie Rat’s Hole Custom Bike Show - najstarszym i najbardziej prestiżowym konkursie motocykli customowych na świecie organizowanym na Sturgis Motorcycle Rally - największym zlocie motocyklowym świata (Sturgis, USA, 490 000 uczestników w 2019r.).