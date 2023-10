Ducati Multistrada V4 RS zastępuje kultowy model. To turystyczna wyścigówka

Spis treści: 01 Multistrada V4 RS z genami superbike’a

02 V4 z suchym sprzęgłem i wydechem Akrapovic

03 Elektronika z najwyższej półki

04 Malowanie nawiązujące do Pikes Peak

05 Ducati Multistrada V4 RS - dane techniczne

Multistrada Pikes Peak była dotychczas najbardziej sportową odmianą tego turystycznego modelu, a nazwą nawiązywała do równie kultowego ulicznego wyścigu Pikes Peak odbywającego się w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że motocykle zostały wycofane z rywalizacji na Pikes Peak już kilka lat temu po tragicznym wypadku jednego z zawodników nowa sportowa Multistrada nosi już inną nazwę.

Multistrada V4 RS z genami superbike’a

Od momentu pojawienia się Multistrady Pikes Peak jeszcze w wersji 1200 V2 ten motocykl był zdecydowanie bardziej sportową odmianą tego turystycznego modelu. Choć zmiany różniące go od zwykłej wersji Multistrady ograniczały się początkowo do lepszych zawieszeń, nieco innych kół i rozbudowanej elektroniki, z każdym kolejnym modelem Pikes Peak dodawał kolejne atrybuty, czyniące z niego motocykl bardziej sportowy niż turystyczny. Teraz tę rolę przejął model RS, który z najnowszego modelu V4 czyni niemal prawdziwego superbike’a, na którym wciąż siedzi się wygodnie jak na motocyklu turystycznym.

Multistrada V4 RS jest napędzana silnikiem typu V4 (czterocylindrowy, w układzie V) oczywiście - jak na Ducati przystało - z rozrządem Desmodromicznym. Ducati zapowiada, że jest to najbardziej sportowy i ekskluzywny motocykl z rodziny Multistrada do tej pory. Ducati dołożyło wszelkich starań by był wyjątkowy - cała seria jest numerowana i jest jednocześnie hołdem na cześć dwudziestolecia modelu Multistrada.

Ducati Multistrada V4 RS 2024 1 / 20 Źródło: materiały prasowe Autor: Ducati

V4 z suchym sprzęgłem i wydechem Akrapovic

Silnik Desmosedici Stradale o pojemności 1103 cm3 pochodzi niemal w prostej linii z motocykla sportowego Panigale, a aby poprawić jego osiągi jest połączony z dedykowanym układem wydechowym Akrapovic i filtrem powietrza przeszczepionym z Panigale V4R. Moc maksymalna to około 180 KM. Co ciekawe podobnie jak Panigale V4 SP2 i Streetfighter SP2 Multistrada RS jest wyposażona w układ suchego sprzęgła (tu STM-EVO SBK), z którego niegdyś znane było Ducati. Podobny system stosują zespoły wyścigowe w mistrzostwach świata World Superbike i MotoGP.

Jednostka napędowa zamocowana jest w aluminiowej szczątkowej ramie typu monocoque co w efekcie daje wyjątkowo lekką i zwartą konstrukcję. Do tego zespołu dokręcona jest lekka i mocna, tytanowa rama pomocnicza i jednoramienny aluminiowy wahacz. Aby dodatkowo obniżyć masę motocykla i nadać mu ekskluzywnego wyglądu wiele części owiewek zostało wykonanych z włókna węglowego.

Multistrada RS oparta jest na elektronicznych, półaktywnych zawieszeniach Ohlins Smart EC 2.0 i kutych 17-calowych, aluminiowych kołach Marchesini, na które naciągnięte są sportowe opony Pirelli Diablo Rosso IV.

Innymi podzespołami z najwyższej sportowej półki jest układ hamulcowy z zaciskami Brembo Stylema współpracującymi z dwiema tarczami o średnicy 330 mm z przodu i najbardziej zaawansowany układ działającego w zakrętach ABS-u Bosch Brembo ABS 10.3ME.

Zdjęcie Ducati Multistrada V4 RS 2024 / Ducati / materiały prasowe

Elektronika z najwyższej półki

Czym jednak byłby współczesny motocykl bez elektroniki? Tej w Multistradzie RS również nie brakuje, bowiem możemy liczyć tu na pełny pakiet wsparcia systemów elektronicznych:

System doświetlania zakrętów DCL

Bezwładnościowe czujniki IMU sterujące elektroniką

4 tryby mocy silnika

4 tryby jazdy (Race, Sport, Touring, Urban)

Wielostopniowa kontrola trakcji

Kontrola hamowania silnikiem

Kontrola unoszenia przedniego koła (Wheelie Control)

Tempomat adaptacyjny i system wykrywania martwego pola oparty na technologii radarów

Dwukierunkowy quickshifter (zmiana biegów bez sprzęgła w górę i w dół)

Asystent ruszania pod górę (VHC)

Zestaw Hands Free i łączność z telefonem za pomocą Bluetooth (multimedia i nawigacja wyświetlana na ekranie)

Obsługa tak wielu systemów jest możliwa dzięki zastosowaniu rozbudowanego, kolorowego wyświetlacza TFT o średnicy 6,5 cala, który oprócz możliwości wyboru kilku różnych trybów wyświetlania (w tym sportowego), jest właściwie mózgiem operacyjnym całego motocykla. To za jego sprawą możemy ustawiać i regulować wszystkie parametry motocykla.

Zdjęcie Ducati Multistrada V4 RS 2024 / Ducati / materiały prasowe

Malowanie nawiązujące do Pikes Peak

To wszystko jest okraszone jedynym w swoim rodzaju malowaniem nawiązujących do poprzednich wersji sportowej mMultistrady - Pikes Peak. Powody zmiany nazwy tego modelu nie zostały wyjaśnione, ale najprawdopodobniej ma to związek z faktem, że od kilku lat motocykle są wykluczone ze startów w zawodach Pikes Peak. To pokłosie tragicznego w skutkach wypadku z 2019 roku, w którym zginął 4-krotny zwycięzca Pikes Peak Hillclimb, Carlin Dunne, który w momencie wypadku dosiadał prototypu wtedy nowego modelu Ducati - Streetfigtera V4S.

Po tym wydarzeniu organizatorzy Pikes Peak Hill Climb zdecydowali o wykluczeniu motocykli z rywalizacji, jako że trasa została uznana za zbyt niebezpieczną dla jednośladów.

Cena nowej Multistrady V4 RS to 174 900 zł.

Ducati Multistrada V4 RS - dane techniczne

Dane techniczne podane przez producenta nie są jeszcze kompletne - brakuje między innymi jednego z najbardziej interesujących parametrów, czyli masy własnej.

Ducati Multistrada V4 RS 2024 - dane techniczne SILNIK Budowa: chłodzony cieczą, czterocylindrowy, czterosuwowy, widlasty, rozrząd Desmodromiczny, wałki rozrządu napędzane łańcuchami, cztery zawory na cylinder, wtrysk paliwa Przeniesienie napędu: hydraulicznie sterowane, wielotarczowe sprzęgło mokre z antyhoppingiem, skrzynia 6-biegowa, łańcuch X-ring Pojemność skokowa 1103 cm3 Stopień sprężania b.d. Moc maks. 180 KM przy 12 250 obr/min Maks. moment obrotowy 118 Nm przy 12 250 obr/min PODWOZIE Rama szczątkowa monococque z aluminium, Zawieszenia: przód – elektronicznie sterowany półaktywny widelec upside-down Ohlins Smart EC 2.0, średnica goleni 43 mm, tył – jednoramienny wahacz z aluminium, centralny, elektronicznie sterowany, półaktywny amortyzator Ohlins TTX36 Smart EC 2.0 Hamulce: przód – dwie tarcze, średnica 330 mm, zaciski 4-tłoczkowe Brembo Stylema, tył – jedna tarcza, średnica 265 mm, zacisk 2-tłoczkowy, kontrola trakcji, ABS na zakręty. Koła kute aluminiowe Marchesini Rozmiary opon p/t 120/70 ZR 17 / 190/55 ZR 17 WYMIARY I MASY Rozstaw osi 1592 mm Wysokość siedziska 840-860 mm Masa gotowy do jazdy b.d. Pojemność zbiornika paliwa 22 l Cena 174 900 zł