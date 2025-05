Istnieją konkretne wyjątki od obowiązku posiadania karty. Dzieci poniżej 10 lat mogą jeździć rowerem wyłącznie pod opieką dorosłych i tylko po chodniku. Po ukończeniu 18 lat można kierować rowerem bez jakichkolwiek uprawnień, choć oczywiście nie zwalnia to z obowiązku znajomości przepisów. Młodzież w wieku 10-18 lat zamiast karty rowerowej może legitymować się prawem jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Kontrole młodych rowerzystów nie są częste, jednak funkcjonariusze mają prawo weryfikować ich uprawnienia. W praktyce najczęściej dzieje się to podczas sezonowych akcji prewencyjnych lub - co zdecydowanie bardziej problematyczne - po wypadkach i kolizjach. W przypadku zdarzeń drogowych brak karty może skutkować problemami z uzyskaniem odszkodowania, a nawet doprowadzić do postępowania przed sądem rodzinnym.