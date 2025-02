Włoch, Davide Bertuletti, wykręcił na swoim motocyklu imponujący przebieg. Mężczyzna znany jest ze swojego zamiłowania do podróży, które realizuje na kołach swojego jednośladu. Zwiedza na nim nie tylko znane z malowniczych krajobrazów Włochy, czy gorącą Hiszpanię, lecz podróżuje również do innych, bardziej oddalonych zakątków Europy.

Bertuletti trzy razy w roku odwiedza również Szwecję, która zajmuje szczególne miejsce na liście celów podróżniczych. To z powodu ukochanej, która mieszka w Sztokholmie i tam prowadzi swoją działalność biznesową. Częste i odległe podróże po Europie powodują, że Włoch bez wysiłku pokonuje średnio aż 100 tysięcy kilometrów rocznie.

Mężczyzna wprost przyznaje, że jazda motocyklem sprawia mu dużą przyjemność. Jego Honda CBR 1100XX nie ma z tego powodu łatwego życia. Włoch pokonał na niej aż 752 299 kilometrów, co stanowi odległość niemal dwa razy większą niż dystans pomiędzy Ziemią, a Księżycem.

Włoch używa swojego motocykla do zwiedzania Europy.

Na szczęście Davide Bertuletti traktuje swoje dwa kółka z dużą wyrozumiałością. Jest z wykształcenia mechanikiem, więc samodzielnie serwisuje swój motocykl. Ten jednoślad jest dla niego, jak dziecko i Włoch robi wszystko, aby zawsze był w stanie pokonać około 2000 kilometrów do Sztokholmu.

Przebieg 752 299 kilometrów robi wrażenie, lecz mimo wszystko budzi obawy o stan techniczny motocykla. Okazuje się, że Honda CBR 1100XX nie daje pod tym względem zbyt wielu powodów do zmartwień. Davide Bertuletti mierzył się do tej pory z tylko dwoma usterkami, które polegały na wymianie alternatora.

Jednoślad był produkowany w latach 1996 – 2006, jako motocykl sportowo-turystyczny. Jest napędzany 4-cylindrowym motorem o pojemności 1137 cm3. Modele wyposażone we wtrysk oferują 153 konie, a wersja gaźnikowa (oferowana do 1999 roku) aż 164. CBR1100XX wyróżnia się także szybkością, rozpędzając się do 100 km/h w 3 sekundy, i może rozwinąć prędkość aż 286 km/h.