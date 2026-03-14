Nowelizacja przepisów sprzed ponad dekady była prawdziwą rewolucją dla rynku jednośladów w Polsce. Chociaż na początku nie brakowało głosów, że zmiany te doprowadzą do diametralnego wzrostu liczby wypadków z udziałem jednośladów, to po czasie możemy stwierdzić, że była to bardzo dobra decyzja, która ożywiła rodzimy rynek motocykli. Kierowcy coraz częściej decydują się na zamianę czterech kół na dwa i nie zawsze jest to chęć spełnienia skrywanych od lat marzeń. Wiele osób decyduje się na zakup motocykla 125 ze względów pragmatycznych - koszty eksploatacji i serwisu są niższe, a czas dojazdu znacznie krótszy za sprawą możliwości korzystania z buspasów.

Jakimi motocyklami można jeździć posiadając prawo jazdy kat. B?

Ustawodawca wprowadzając te zmiany określił również kilka istotnych warunków, które dotyczą nie tylko samych jednośladów. Najważniejszy z nich mówi, że posiadacz prawa jazdy kategorii B musi mieć dokument od co najmniej trzech lat. Dopiero wtedy może legalnie wsiąść na motocykl o pojemności do 125 cm3.

Co więcej, określone są również parametry techniczne samego motocykla:

pojemność skokowa silnika nie może przekraczać 125 cm3,

maksymalna moc nie może przekraczać 11 kW, czyli 15 KM,

stosunek mocy do masy motocykla nie może być wyższy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może ważyć mniej niż 110 kg.

Motocykl ma silnik 125 cm3, ale możesz dostać mandat. Problemem jest moc

Mówiąc o jednośladach z segmentu 125 bardzo często błędnie skupiamy się wyłącznie na samej pojemności. Chociaż w przypadku nowych modeli wszystkie powyższe wytyczne są zachowane, to przeglądając aukcje używanych motocykli natkniemy się na całe mnóstwo egzemplarzy, które - choć również posiadają silnik 125 cm3 - nie spełniają pozostałych wymogów. Jazda nimi posiadając wyłącznie prawo jazdy kat. B od co najmniej 3 lat jest niezgodna z prawem.

Wprowadzenie tych trzech regulacji było celowym zabiegiem, aby wykluczyć możliwość jazdy motocyklami produkowanymi w latach 90., gdy inżynierowie nie musieli jeszcze projektować modeli podporządkowanych coraz bardziej restrykcyjnym normom emisji spalin. Śmiało można powiedzieć, że wówczas z fabryk wyjeżdżały jednoślady, które w dużej mierze inspirowane były maszynami wyścigowymi - sportowe podwozie, wydajny układ hamulcowy, zaawansowane podzespoły i co najważniejsze dwusuwowe jednostki napędowe, które generowały nawet około 34 KM i pozwalały rozpędzić się do 170 km/h.

Jaki mandat grozi za jazdę motocyklem 125 bez uprawnień?

To właśnie dlatego w przepisach pojawiły się ograniczenia dotyczące mocy silnika i stosunku mocy do masy. Dzięki nim kierowcy z kategorią B nie mogą prowadzić znacznie szybszych i mocniejszych motocykli. Jeżeli podczas kontroli okaże się, że motocykl przekracza dopuszczalne parametry to policjant może uznać, że kierowca prowadzi pojazd bez wymaganych uprawnień.

Za prowadzenie pojazdu bez uprawnień grozi mandat karny w wysokości od 1,5 do nawet 30 tys. zł, a także zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat, który może zostać orzeczony przez sąd. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej problemów. Warto pamiętać także o konsekwencjach finansowych w przypadku wypadku lub kolizji - choć ubezpieczyciel pokryje koszty szkody wobec poszkodowanych, może później domagać się zwrotu wypłaconych pieniędzy od kierującego w ramach tzw. regresu ubezpieczeniowego.

Cagiva Mito 125 to najmocniejszy, najszybszy i najbardziej zaawansowany motocykl o pojemności 125 cm3, który podbił rynek w latach 90. Cagiva materiały prasowe

Tymi motocyklami nie można jeździć na kat. B. Mają 125 cm3, ale za dużą moc

Na rynku motocykli używanych nadal nie brakuje egzemplarzy, które w momencie opuszczania linii produkcyjnej miały zaskakiwać świat swoimi osiągami. Dziś - po ponad dwóch dekadach - nadal chętnie wybierane są one przede wszystkim przez fanów motocykli sportowych, jednakże należy pamiętać, że do jazdy nimi nie wystarczy prawo jazdy kat. B lub A1. Do takich modeli zaliczamy przede wszystkim te modele, które napędzane są silnikami dwusuwowymi, takie jak Honda NSR 125, Aprilia RS 125 czy Cagiva Mito 125.

Honda NSR 125 to bardzo popularny motocykl w Polsce. Niestety nie mogą nim jeździć posiadacze kat. B oraz A1. Wiktor Seredyński INTERIA.PL

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL