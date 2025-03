Środowisko motocyklowe neguje każdy model z napędem elektrycznym, który debiutuje na rynku. Zdecydowana większość nawet nie przyjmuje do wiadomości, że już w niedalekiej przyszłości na dobre pożegnamy spalinowe jednoślady z salonów sprzedaży. Producenci dwoją się i troją, aby jednak elektromobilność była w stanie zastąpić wszystkie zalety oferowane przez jednostki benzynowe, co wydaje się być zadaniem wyjątkowo trudnym, a nawet prawie niemożliwym do wykonania.

Japońscy inżynierowie postanowili pójść o krok dalej i skupili się przede wszystkim na rozwiązaniu problemu niewielkiego zasięgu na jednym ładowaniu. W koncepcyjnym motocyklu znajdują się trzy silniki, dzięki czemu może on pracować w różnych trybach - od jazdy w pełni zeroemisyjnej przy niskich prędkościach, przez korzystanie jedynie z dobroci spalinowej jednostki, po wykorzystanie wszystkich trzech źródeł mocy. To system, znany jako hybryda szeregowo-równoległa (Series-Parallel Hybrid), w którym silnik spalinowy i elektryczny mogą napędzać pojazd zarówno razem, jak i osobno. Po raz pierwszy rozwiązanie to trafiło do jednośladów.