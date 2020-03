Zamrożone F1. W przyszłym roku bolidy bez zmian

​Nowe przepisy dotyczące mistrzostw świata Formuły 1, które miały obowiązywać od przyszłego sezonu, zostaną wdrożone dopiero w 2022 roku - poinformowało kierownictwo "królowej sportów motorowych". Powodem jest niepewna sytuacja związana z pandemią koronawirusa.

Zdjęcie Orlen zainwestował w F1, a przynajmniej pół sezonu F1 odwołane... /Getty Images

Decyzję podjęto w porozumieniu z Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA) oraz przedstawicielami teamów.

Reklama

"F1, FIA i wszystkie 10 zespołów jednogłośnie zgodziły się na opóźnienie wprowadzenia przepisów technicznych 2021 o rok, na 2022. Strony wzięły w czwartek udział w telekonferencji, podczas której dyskutowano o pandemii koronawirusa oraz jej wpływie na ten sport" - napisano w oficjalnym komunikacie.



W 2021 roku teamy mają korzystać z tych samych bolidów, obowiązywać będą reguły identyczne jak w obecnym sezonie. Ten jednak nie rozpocznie się przynajmniej do czerwca - w czwartek przełożono majowe imprezy w Holandii, Hiszpanii i Monako, a wcześniej taką samą decyzję podjęto o wyścigach w Australii, Bahrajnie, Wietnamie i Chinach.



"Wyrażamy nadzieję, że to zmniejszy finansowe obciążenie zespołów, szczególnie w czasie, gdy ich dochody są mniejsze ze względu na mniejszą liczbę wyścigów w tym roku" - wyjaśniono. Planowane są także inne działanie obniżające koszty funkcjonowania teamów w F1.



Na przełomie marca i kwietnia fabryki zespołów są zamknięte na co najmniej trzy tygodnie.