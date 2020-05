Tor Formuły 1 zamienił się w szpital zakaźny

​Na torze Formuły 1 Autodromo Hermanos Rodriquez w stolicy Meksyku powstaje polowy szpital zakaźny dla chorych zainfekowanych wirusem Covid-19 - potwierdził dyrektor Instytutu Zabezpieczenia Społecznego Zoe Robledo.

Zdjęcie Tor Autodromo Hermanos Rodriquez /Getty Images

Na torze Formuły 1 Autodromo Hermanos Rodriquez w stolicy Meksyku powstaje polowy szpital zakaźny dla chorych zainfekowanych wirusem Covid-19 - potwierdził dyrektor Instytutu Zabezpieczenia Społecznego Zoe Robledo.

W Meksyku stwierdzono już ponad 23 tysiące przypadków zarażenia koronawirusem, a do niedzieli liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 2154 osób.



"Na torze będzie zainstalowanych osiem modułów sanitarnych, w każdym będą 24 łóżka. Dodatkowo planujemy postawić 26 łóżek z aparaturą do intensywnej terapii, gdyż spodziewamy się w nadchodzących dniach znacznej intensyfikacji wykrytych chorych. Szpital na torze będzie nowocześnie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje" - powiedział Robledo.



W kalendarzu F1 na sezon 2020 wyścig o Grand Prix Meksyku był zaplanowany na 1 listopada. Teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa wszystkie dotychczas planowane rundy mistrzostw świata zostały przełożone na inne terminy lub całkowicie odwołane, nie wiadomo, jaki będzie ostatecznie los GP Meksyku.

W prowizorycznym kalendarzu opracowanym przez promotora F1 Liberty Media, który ma się składać z 15 do 18 wyścigów, miejsce na imprezę w Meksyku teoretycznie jest jednak zapewnione.



Tor wyścigowy w stolicy Meksyku jest kolejnym obiektem motosportu, który będzie wykorzystywany podczas pandemii. W Londynie w ExCeLCentre, gdzie jest tor Formuły E, zorganizowany został Nightingale Hospital, gdzie są leczeni pacjenci z Covid-19.



Natomiast w Indiach na Buddh International Circuit, gdzie kiedyś był rozgrywany wyścig F1, powstało centrum opieki dla dziesiątków tysięcy Hindusów wyjeżdżających z dużych metropolii miejskich, którzy musieli odbyć 21-dniową kwarantannę.