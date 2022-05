To już pewne. Audi i Porsche dołączą do Formuły 1

Formuła 1 Formuła 1 wróci do Las Vegas. Pierwszy wyścig już w przyszłym sezonie

Pierwsze informacje dotyczące planów grupy VW w kontekście dołączenia do Formuły 1, pojawiły się jeszcze w poprzednim miesiącu. Wtedy to, rada nadzorcza koncernu poparła inicjatywę utworzenia dwóch dywizji skoncentrowanych na królowej motorsportu. Teraz pomysł ten potwierdził sam dyrektor generalny przedsiębiorstwa, Herbert Diess, który w rozmowie z pracownikami zasugerował, że zarówno Audi, jak i Porsche mogłyby zadebiutować w F1 w sezonie 2026. To właśnie na ten rok jest zaplanowane tzw. okno techniczne, które przewiduje wprowadzenie nowych przepisów, dotyczących silników.

Niestety prezes VW nie potrafi na obecną chwilę przewidzieć z jakimi zespołami zwiążą się marki. Nieoficjalnie mówi się, że Porsche zamierza nawiązać długoterminowe partnerstwo z Red Bullem i ograniczyć przy tym udział w innych seriach wyścigowych. Wśród przecieków nie brakuje stwierdzeń, że producent z Zuffenhausen przymierza się nawet do wykupienia 50 proc. udziałów we wspomnianym zespole.

W nieco mniej pewnej sytuacji jest Audi, które rzekomo rozważa zainwestowanie 500 milionów euro w przejęcie McLarena. Na obecną chwilę trudno jednak przewidzieć, czy taki ruch ma szansę się udać.

Zyski większe, niż koszty

Rozmowy o zainwestowaniu w Formułę 1 trwały w firmie z Wolfsburgu od kilku miesięcy. Według Diessa przeważył argument, że zyski dla koncernu będą większe, niż koszty. Co więcej - zarówno Porsche, jak i Audi rozpoczęły już prace nad silnikami F1.

