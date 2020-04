Nieoficjalnie: Start sezonu F1 5 lipca?

​Sezon mistrzostw świata Formuły 1 rozpocznie się wyścigiem o Grand Prix Austrii 5 lipca, ale nie zostaną na niego wpuszczeni kibice - poinformowała BBC. Później mają się odbyć m.in. dwie rundy na Silverstone w Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Nie ma szans, by kibice szybko pojawili się na trybunach /Getty Images

"Ten roboczy plan kierownictwo F1 przedstawiło zespołom podczas telekonferencji. Dyskutowano na nim także o zmniejszeniu limitu budżetu" - napisał odpowiedzialny za tę dyscyplinę w BBC Andrew Benson.

Z powodu pandemii koronawirusa odwołano lub przełożono już dziewięć z 22 zaplanowanych na ten rok wyścigów. Następna w kolejności jest GP Francji 28 czerwca, ale i ta impreza może nie dojść do skutku.



Szefowie F1 zastrzegli, że wszystko zależeć będzie od sytuacji na świecie, szczególnie w krajach-gospodarzach kolejnych rund. Jak dodali, nie chcą rozpoczynać sezonu, jeśli będzie ryzyko, iż nie uda się go dokończyć.



W tym tygodniu w Austrii zniesiono część obostrzeń wprowadzonych w celu zahamowania pandemii, ale o imprezach masowych wciąż nie ma mowy. Minister sportu i wicekanclerz Werner Kogler wspomniał jednak już wcześniej, że rząd nie będzie stał na drodze wyścigu na torze w Spielbergu, jednak musiałby się on odbyć bez kibiców.



W Wielkiej Brytanii tymczasowe, restrykcyjne przepisy będą z kolei obowiązywać jeszcze przynajmniej przez trzy tygodnie.



Władze F1 mają nadzieję, że w obecnym sezonie uda się zorganizować 18 wyścigów. W tym celu odwołana zostanie zwyczajowa, trwająca około miesiąca, letnia przerwa w sierpniu.



W czwartek nie zapadły żadne ostateczne decyzje ani w sprawie kalendarza, ani w kwestii wyrównania szans teamów poprzez obniżenie limitu budżetu. Zespoły zgodziły się na 138 milionów euro zamiast dotychczasowych 161 mln, ale przede wszystkim mniejsze teamy domagają się jeszcze niższej kwoty.



W tym roku kierowcą testowym w sponsorowanym przez PKN Orlen teamie Alfa Romeo ma być Robert Kubica.