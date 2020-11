F1. Hamilton z siódmym tytułem mistrza świata

​Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes) wygrał niedzielny wyścig o Grand Prix Turcji i zapewnił sobie siódmy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Równie często w cyklu triumfował jedynie Niemiec Michael Schumacher. Hamilton odniósł 94. zwycięstwo w karierze.

Zdjęcie Lewis Hamilton ma powody do świętowania /Getty Images

"Czuję, że dopiero się rozkręcam" - skomentował po wyścigu 35-letni Brytyjczyk.

Drugie miejsce pod Stambułem zajął Meksykanin Sergio Perez (Racing Point), a trzecie - Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).



Przed rozpoczęciem 14. z 17 rund MŚ Brytyjczyk miał 85 punktów przewagi nad kolegą z teamu Valtterim Bottasem - jedynym kierowcą, który miał jeszcze teoretyczną szansę na pozbawienie Hamiltona tytułu. Fin musiał zdobyć przynajmniej o osiem punktów więcej od Brytyjczyka, aby przedłużyć walkę.



Już na pierwszym okrążeniu popełnił jednak błąd na śliskiej, mokrej nawierzchni, wypadł z trasy i spadł na jedną z końcowych pozycji. Kolejne "piruety" przytrafiły mu się także później. W trudnych warunkach nie był w stanie odrobić strat i zakończył rywalizację na 14. miejscu.



Taki wynik Bottasa oznaczał, że Hamilton zostałby mistrzem świata, nawet gdyby nie ukończył niedzielnego wyścigu. Brytyjczyk jednak nie odpuszczał, mimo iż w sobotę nie najlepiej spisał się w kwalifikacjach i startował dopiero z szóstej pozycji. Ostatecznie mógł cieszyć się z 94. wygranego wyścigu (śrubuje własny rekord) oraz czwartego z rzędu i siódmego w karierze tytułu.



"To dla wszystkich dzieciaków, którzy marzą o niemożliwym: stać was na to, wierzę w was! Brakuje mi słów. Marzyłem o tym jako dziecko. To więcej niż spełnienie naszych snów" - mówił po minięciu mety przez radio.



Siedem tytułów mistrzowskich to kolejne osiągnięcie Schumachera, które Brytyjczyk powtórzył lub poprawił. Wcześniej odebrał Niemcowi też rekordy m.in. pod względem liczby pole positions, wygranych wyścigów czy miejsc na podium.



"To wydaje się niewiarygodne. Pamiętam, jak oglądałem Michaela, gdy zdobywał te tytuły. Wywalczenie nawet jednego, dwóch czy trzech jest bardzo trudne, a siedmiu - niewyobrażalne. Nie ma żadnych limitów tego, co ja i ten team możemy wspólnie osiągnąć" - cieszył się.



Hamilton ma 307 punktów, i wyprzedza Bottasa o 110. Do zdobycia w dwóch wyścigach w Bahrajnie i jednym w Abu Zabi pozostaje łącznie najwyżej 78 pkt (po 25 za zwycięstwo i po jednym za najszybsze okrążenie).



Brytyjczyk miał w niedzielę ponad pół minuty przewagi nad Perezem, ale walka o podium była zacięta do ostatniego zakrętu. Niedługo przed metą Meksykanin popełnił błąd i na chwilę wyprzedził go Charles Leclerc z Ferrari, jednak reprezentant Monako nie był w stanie utrzymać tempa na śliskiej części toru i został wyprzedzony nie tylko przez Pereza, ale też przez Vettela.



Fin Kimi Raikkonen z Alfa Romeo zajął 15. miejsce, natomiast jego kolega ze sponsorowanego przez Orlen zespołu Włoch Antonio Giovinazzi nie ukończył rywalizacji.



Następny wyścig - o Grand Prix Bahrajnu w Sakhir - zaplanowano na 29 listopada. Sezon zakończy się w Abu Zabi 13 grudnia.



Wyniki wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Turcji:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 1:42.19,313

2. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) strata 31,633 s

3. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 31,960

4. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 33,858

5. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 34,363

6. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 44,873

7. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 46,484

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 1.01,259

9. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 1.12,353

10. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 1.35,460

11. Esteban Ocon (Francja/Renault) 1 okr.

12. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 1 okr.

13. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 1 okr.

14. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 1 okr.

15. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 1 okr.

16. George Russell (W. Brytania/Williams) 1 okr.

17. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 3 okr.



nie ukończyli:

Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Kanada/Williams), Romain Grosjean (Francja/Haas)



Klasyfikacja generalna kierowców:



1. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 307 pkt - mistrzostwo

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 197

3. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 170

4. Sergio Perez (Meksyk/Racing Point) 100

5. Charles Leclerc (Monako/Ferrari) 97

6. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) 96

7. Carlos Sainz jr (Hiszpania/McLaren) 75

8. Lando Norris (W. Brytania/McLaren) 74

9. Alexander Albon (Tajlandia/Red Bull) 70

10. Pierre Gasly (Francja/AlphaTauri) 63

11. Lance Stroll (Kanada/Racing Point) 59

12. Esteban Ocon (Francja/Renault) 40

13. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 33

14. Daniił Kwiat (Rosja/AlphaTauri) 26

15. Nico Huelkenberg (Niemcy/Racing Point) 10

16. Kimi Raikkonen (Finlandia/Alfa Romeo) 4

17. Antonio Giovinazzi (Włochy/Alfa Romeo) 4

18. Romain Grosjean (Francja/Haas) 2

19. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Mercedes 504 pkt - mistrzostwo

2. Red Bull 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3