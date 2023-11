Używany Peugeot 2008. Zanim kupisz, lepiej sprawdź te elementy

Spis treści: 01 Używany Peugeot 2008 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Francuzi dość szybko zwęszyli, że warto zaoferować klientom samochód miejski, ale o podwyższonym nadwoziu. Między innymi sukces Nissana Juke’a sprawił, że w 2013 roku do sprzedaży trafił Peugeot 2008 I generacji, który był dostępny do 2019 roku. Samochód z miejsca stał się sprzedażowym hitem, a w Europie należał do jednego z najchętniej kupowanych modeli tego segmentu. Swoją popularność zdobył także w Polsce, dzięki czemu dziś rynek aut używanych pełen jest ofert tego auta.

W przedziale 30-50 tysięcy na największych portalach jest kilkaset ogłoszeń, także z autami wyprodukowanymi po 2016 roku, czyli tymi po face liftingu. Najmłodsze Peugeoty 2008 w tej cenie pochodzą z 2017-2018 roku. Do konstrukcji modelu 2008 wykorzystano płytę podłogową Peugeota 208, jego układy napędowe i wiele podzespołów, łącznie z elementami wnętrza. 2008 jest dostępny tylko z napędem na przednią oś, w niektórych egzemplarzach wspomaganym za pomocą elektronicznego systemu Grip Control, którym można dostosować pracę układów auta do podłoża.

Na wyposażeniu wersji podstawowej znalazł się m.in. centralny zamek, komputer pokładowy, elektryczne sterowanie szybami z przodu i lusterkami, tempomat oraz światła LED do jazdy dziennej. Auto wykonano z materiałów o dobrej jakości, ale sam montaż po latach okazuje się przeciętny, bo tu i ówdzie słychać trzaski, a tworzywa łatwo się rysują. Nie każdemu przypadnie do gustu pozycja siedzenia i widoczność, bo w aucie zastosowano niewielką kierownicę, która niektórym może zasłaniać niewielkie zegary tuż za nią. Fotele są za to wygodne, w kabinie jest cicho, ale z tyłu brakuje nieco miejsca na wysokości kolan. Zawieszenie pozwala sprawnie pokonywać zakręty, ale nie jest przesadnie usztywnione, zapewnia dobry komfort, układ kierowniczy pozwala nawet wykrzesać z auta coś na kształt przyjemności z jazdy. Prześwit Peugeota 2008 wynosi przeciętne dla tej klasy aut 16,5 cm, wystarczy, żeby bez obaw wspinać się na wyższe krawężniki, ale oczywiście w terenie auto potrafi niewiele więcej niż zwykły samochód miejski.

Używany Peugeot 2008 - wymiary nadwozia i pojemność bagażnika

Dł./szer./wys. 4158/1740/1557 mm

Rozstaw osi - 2538 mm

Pojemność bagażnika - 350/1194 l

Używany Peugeot 2008 - typowe usterki, na co zwrócić uwagę?

Peugeot 2008 nie cierpi na problemy z rdzewiejącym nadwoziem, a przynajmniej nie powinien - jeśli widać ogniska korozji może to oznaczać nieudolne naprawy po kolizji. Awaryjne bywa wyposażenie elektryczne Peugeota 2008, np. czujnik temperatury zewnętrznej czy przekaźnik rozrusznika. Pojawiają się też usterki systemu multimedialnego. Zdarzają się uszkodzenia modułu sterującego osprzętem kierownicy (świeci się kontrolka poduszek powietrznych, nie działa sygnał dźwiękowy). Czasami występują wycieki płynu chłodzącego z nagrzewnicy do wnętrza. W zawieszeniu stukają amortyzatory.

Używany Peugeot 2008 - silniki

Od 2013 roku stosowano silniki wolnossące, których nie polecamy. 82-konny 1.2 wystarcza tylko do miasta, poza nim zdecydowanie brakuje mu dynamiki, choć trzeba przyznać, że jest oszczędny. Pracujący w kąpieli olejowej pasek rozrządu w jednostkach 1.2 strzępi się, a jego fragmenty oblepiają smok pompy oleju, co może doprowadzić do zatarcia silnika. Przez wlew oleju warto kontrolować szerokość paska - jeśli okaże się szerszy niż nowy, należy go niezwłocznie wymienić (koszt to około 1 tys. zł). Mocniejszy, 120-konny wariant 1.6 cierpiał z kolei na problemy z napinaczem rozrządu, przegrzewała się w nim też głowica. Lepiej skierować się ku oferowanym od 2015 roku turbodoładowanym silnikom 1.2 PureTech o mocy 110/130 KM (w 2019 roku produkowano też wariant 114-konny). Ich charakter jest zdecydowanie bardziej żywiołowy, dźwięk nienatarczywy, a zużycie paliwa rozsądne. Są też o wiele trwalsze.

Po stronie diesli występują silniki 1.4, 1.5 i 1.6 HDi, przy czym ten pierwszy wycofano już w 2015 roku, bo był zbyt słaby (68 KM). Do 2018 roku oferowano jednostkę 1.6, którą później zastąpiono nowocześniejszą odmianą 1.5. Jednostka 1.6 HDi do 2015 r. miała moc, 75, 92 i 115 KM, później podniesiono ją do 99 i 120 KM. Silnik 1.5 miał 102 lub 120 KM. Niezależnie od wersji silniki wysokoprężne są bardzo oszczędne i wystarczająco dynamiczne (poza 1.4 i 1.6/75 KM). Słabsze warianty 1.6 miały 5-biegowe skrzynie mechaniczne, od 2018 w 1.5 stosowano skrzynie 6-biegowe (tak jak w mocniejszych 1.6). Były też 6-biegowe skrzynie zautomatyzowane (nie polecamy, kiepska płynność, szybsze zużycie sprzęgła, drogie w naprawach) i 6-biegowe klasyczne "automaty" (niezłe). Diesle są bardzo trwałe, ale jeśli w kabinie czuć zapach paliwa oznacza to najpewniej, że doszło do wycieku spod podkładek wtryskiwaczy.

Używany Peugeot 2008 – dane techniczne (polecane wersje) Wersja 1.2 PureTech 1.6 HDi Silnik Benz., R3, turbodoładowany Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1199 cm3 1560 cm3 Moc maksymalna przy obrotach 110 KM

przy 5500/min 99 KM

przy 3500-4000/min Maksymalny moment obrotowy przy obrotach 205 Nm

1500/min 254 Nm

przy 1750/min Masa własna/ładowność 1275/385 kg 1265/460 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,9 s 11,3 s Prędkość maksymalna 191 km/h 183 km/h