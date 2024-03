Pierwsza Mazda 6 powstała we współpracy z Fordem i szybko okazało się, że jej problemem jest rdzewiejące nadwozie. Model II generacji (2007-2012) poprawiono, ale nadal nie był on tym poziomie, co samochody konkurencji. Mazda 6 III generacji (oznaczona kodem GJ do 2016 roku i GL od 2016) miała wznieść markę na wyższy poziom niemal w każdej kategorii.

Typowo dla Mazdy auto wyróżniało się zastosowaniem wolnossących silników benzynowych, atrakcyjną stylizacją, która, trzeba przyznać, broni się nawet po latach, oraz bogatym wyposażeniem i jakością materiałów. Design auta niestety ogranicza widoczność (niskie szyby). Obsługa multimediów i poszczególnych funkcji okazuje się intuicyjna, ale trzeba pamiętać, że do liftingu ekran był niewielki.

Materiały w większości dobrze znoszą próbę czasu, choć tapicerka foteli (ekoskóra) i kierownica mogą się wycierać, nietrwałe są też uszczelki drzwi. Fotele to mocny punkt auta, można je opuścić blisko podłogi, ale kierowcy narzekają na krótkie siedziska. Pod względem przestrzeni z tyłu lepiej wypada sedan (ma o 8 cm dłuższy rozstaw osi niż kombi). Bagażnik jest jednak większy w kombi (522 litry konta 480 l). Komfort jazdy początkowo ograniczało kiepskie wyciszenie, ale poprawiono to wraz z liftingiem.

Zdjęcie Używana Mazda 6. Bagażnik w wariancie kombi ma 522 litry pojemności / materiały prasowe

Czy Mazda 6 rdzewieje? Nie tak, jak poprzedniczki (szczególnie model I generacji). Rdza pojawia się tylko na układzie wydechowym i elementach zawieszenia. Niestety, lakier jest miękki i podatny na zarysowania.

Używana Mazda 6 – wymiary nadwozia i pojemność bagażnika Dł./szer./wys. 4870/1840/1450 mm (4800/1840/1480 mm - kombi) Rozstaw osi 2830 mm (2750 mm - kombi) Pojemność bagażnika 460/1365 l (522/1664 l - kombi)

Używana Mazda 6 - który silnik wybrać?

Mazda wyłamała się z downsizingu i trendu na turbodoładowanie oferując wolnossące silniki benzynowe o pojemności 2.0 i 2.5. W pewnych okresach dostępny był także turbodiesel 2.2 (jako jedyny łączony z napędem 4x4).

Jednostki Skyactiv-G o obniżonym tarciu wewnętrznym wyróżniają się wysokim stopniem sprężania (14:1), mają bezpośredni wtrysk paliwa i zmienne fazy rozrządu. Podstawowa jednostka benzynowa 2.0 występuje w dwóch wersjach mocy - 145 i 165 KM, silnik 2.5 osiąga 192 KM. W 2017 roku temu ostatniemu dołożono układ mild hybrid, moc wzrosła do 194 KM. Wszystkie wyróżniają się trwałością i mają bezobsługowy łańcuchowy napęd rozrządu.

Na tle turbodoładowanych konkurentów wyróżnia je niższe spalanie, ale też inna charakterystyka - przy niskich obrotach są mało dynamiczne, ich chęć do jazdy rośnie wraz z ich wzrostem. Mocniejsza jednostka 2.5 nie jest o wiele szybsza, za to zużywa więcej paliwa niż 2.0.

Diesel 2.2 pochodzi z serii Skyactiv-D i uzyskuje moc 150, 175 lub 184 KM. Stopień sprężania jest w nim obniżony - odwrotnie niż w jednostkach benzynowych. Do września 2013 roku w dieslach zdarzały się przytarcia wałków rozrządu, o tyle niebezpieczne, że opiłki mogły zanieczyścić olej silnikowy. Sporadycznie występują uszkodzenia podkładek pod wtryskiwaczami, a także zatykają się filtry cząstek stałych. Skrzynie mechaniczne i automatyczne (maja po sześć przełożeń) są trwałe.

Zdjęcie Czy Mazda 6 rdzewieje? Nie tak, jak poprzedniczki / materiały prasowe

Używana Mazda 6 - typowe usterki

nietrwała linka hamulca ręcznego (akcja serwisowa)

awarie silniczków składających lusterka i sterowników reflektorów matrycowych oraz prowadnic foteli

zawieszające się elektronika (pomaga aktualizacja)

tarcze hamulcowe niskiej jakości - potrafią wibrować

Używana Mazda 6 - sytuacja rynkowa i ceny

Spośród trzech generacji Mazdy 6 ostatnia jest najliczniej reprezentowana na rynku aut używanych. W internecie można znaleźć około 700 ofert, z czego około 20 proc. to diesle. Te można kupić już za 30 tys. zł, modele po face liftingu kosztują jednak 60-70 tys. Dominują oferty z modelami benzynowymi. Żeby zacząć o takim myśleć, trzeba przygotować niecałe 40 tys. zł. Modele z 2017 i młodsze, czyli po face liftingu, wyceniane są na minimum 60 tysięcy. 5-letnie egzemplarze to wydatek co najmniej 80 tysięcy złotych.

Używana Mazda 6 - plusy

atrakcyjna stylizacja nadwozia i kabiny

wygodna obsługa multimediów

komfortowe zawieszenie i dobre właściwości jezdne

trwałe silniki benzynowe

Używana Mazda 6 - minusy

zbyt krótkie siedziska foteli

model znajduje się wysoko na liście najchętniej kradzionych

wrażliwy na zarysowania lakier

Zdjęcie Materiały użyte w samochodzie dobrze znoszą próbę czasu / materiały prasowe

Używana Mazda 6. Warto?

To jedno z ostatnich "normalnych" aut - miłośnicy klasyki z pewnością docenią prostą obsługę i charakter silników benzynowych, które oferują tym więcej, im wyżej je kręcimy. "Szóstka" jest wygodna i ma zwykle bogate wyposażenie, do tego kupując model używany wciąż możemy powiedzieć, że jeździmy autem aktualnej generacji.

Używana Mazda 6 – dane techniczne (wersje polecane) Wersja 2.0 Skyactiv-G 2.2 Skyactiv-D Silnik Benz., R4 Turbodiesel, R4 Pojemność skokowa 1998 cm3 2191 cm3 Moc maksymalna

przy obrotach 165 KM

przy 6000/min 184 KM

przy 4000/min Maksymalny moment obrotowy

przy obrotach 213 Nm

4000/min 445 Nm

przy 2000/min Masa własna/ładowność 1481/656 kg 1621/561 kg Przyspieszenie 0-100 km/h 9,1-10,5 s 8,5-,0 s Prędkość maksymalna 209-216 km/h 220-227 km/h