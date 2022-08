Uważaj, gdzie parkujesz. Odholowanie auta będzie jeszcze droższe

Znamy już wysokość przyszłorocznych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu na parkingach depozytowych. Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie katalog zwaloryzowanych stawek maksymalnych na rok 2023.

Kto ustala wysokość opłat za odholowanie i przechowywanie pojazdu na parkingu depozytowym?

Wyjaśniamy - opłaty jakie ponoszą kierowcy w przypadku usunięcia z drogi pojazdu na ich koszt (np. w wyniku nieprawidłowego parkowania) różnią się w zależności od miejsca zdarzenia. Dzieje się tak, ponieważ wynikają one z uchwał władz lokalnych (powiaty). Ustanawiając własne stawki rady powiatów muszą jednak poruszać się w zakresie określonym przez Ministerstwo Finansów, które - co roku - publikuje katalog zwaloryzowanych stawek maksymalnych. W praktyce można jednak przyjąć, że wskazane przez resort wysokości opłat obowiązują w całym kraju. Władze lokalne bardzo chętnie sięgają w tej kwestii po stawki maksymalne.



Reklama

Nowe stawki za odholowanie pojazdu. Więcej zapłacą nie tylko kierowcy

Ministerialny katalog nie dotyczy jedynie pojazdów mechanicznych. Znajdziemy w nim również inne środki transportu, jak chociażby urządzenia transportu osobistego. W 2023 roku za usunięcie z drogi UTO właściciel zapłaci maksymalnie 144 zł, a każda doba przechowywania urządzenia na parkingu depozytowym kosztować ma maksymalnie 27 zł. Dla porównania obecnie jest to 128 zł za usunięcie i 27 zł za przechowywanie pojazdu.



Z 251 zł do 281 zł wzrośnie maksymalna stawka za odholowanie motocykla. Doba na parkingu depozytowym wyceniona została na - maksymalnie - 37 zł (obecnie 33 zł). Aż o 64 zł wzrasta maksymalna opłata za usunięcie na koszt właściciela samochodu osobowego. Obecnie wynosi ona 542 zł. Od 1 stycznia będzie to już 606 zł. Koszt dobowego przechowywania auta na parkingu depozytowym wzrośnie z obecnych 47 zł do 52 zł.

Więcej zapłacą też właściciele lekkich samochodów dostawczych. Opłata za odholowanie pojazdu o DMC między 3,5 a 7,5 tony wzrasta z 677 zł do 757 zł. Doba jego przechowywania na parkingu depozytowym wyceniona została na 68 zł (obecnie 60 zł). W przypadku pojazdów ciężarowych o DMC między 7,5 a 16 ton opłata za usunięcie na koszt właściciela wzrośnie z 956 zł do 1069 zł. Opłata za dobowe parkowanie na parkingu depozytowym wzrosła z 86 do 97 zł.



Najcięższe pojazdy, czyli te, których DMC przekracza 16 ton, wycenione zostały na 1576 zł za usunięcie i 173 zł za dobowe przechowywanie na parkingu depozytowym. Dla porównania obecne stawki to 1409 zł (odholowanie) i 154 zł (parkowanie).



Osobne stawki dotyczą pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. W takim przypadku koszt usunięcia z drogi wzrósł aż o 203 zł z obecnych 1714 zł do 1917 zł. Z 225 zł do 252 zł wzrosła też dobowa opłata za parkowanie na parkingu depozytowym

Kiedy można usunąć pojazd na koszt właściciela?

Kwestie odholowania na parking depozytowy pojazdu na koszt właściciela reguluje Prawo o ruchu drogowym. Uprawnienia takie posiadają straże gminne (miejskie) i policja. Artykuł 130 Prawa o ruchu drogowym precyzuje, że pojazd może zostać usunięty na koszt właściciela, gdy:



pozostawiono go w miejscu gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC od pojazdów mechanicznych;

przekracza wymiary, dopuszczalną masę lub nacisk na oś;

zaparkowano go w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej (a właściciel nie posiada stosownych dokumentów) - zaparkowano go w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy;

kierowania nim przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

***