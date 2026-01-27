Ile kosztuje ładowanie auta elektrycznego? Od 42 do 210 zł za to samo
Jedno ładowanie może kosztować kilkadziesiąt złotych albo ponad dwieście. Różnica zależy nie od pojemności baterii, lecz od miejsca i operatora stacji. Najnowszy ranking cen pokazuje, że rynek ładowania w Polsce ustabilizował się tylko pozornie.
W skrócie
- Ceny ładowania aut elektrycznych w Polsce wahają się od 42 do ponad 210 zł za to samo uzupełnienie energii.
- Duże różnice w kosztach wynikają z wyboru operatora, typu stacji (AC/DC) oraz lokalizacji.
- Brak przewidywalności i spójności cen powoduje, że kierowcy muszą analizować oferty, aby uniknąć wysokich rachunków.
Ile kosztuje ładowanie auta elektrycznego w Polsce?
Styczniowy ranking cen ładowania przygotowany przez EV Klub Polska oraz portal elektromobilni.pl pokazuje, że rynek wszedł w fazę pozornej stabilizacji. Większość operatorów utrzymała cenniki z końca 2025 r., ale rozpiętość cenowa pozostaje rekordowa.
W praktyce oznacza to, że uzupełnienie energii w popularnym aucie elektrycznym z akumulatorem o pojemności ok. 60 kWh może kosztować ok. 42-60 zł w najtańszym scenariuszu (ładowanie AC lub promocyjne stawki w wybranych lokalizacjach) albo ponad 210 zł w najdroższych punktach szybkiego ładowania. To nawet pięciokrotna różnica za dokładnie tą samą ilość energii.
Ładowanie AC i DC - ceny wciąż się rozjeżdżają
W segmencie ładowania prądem przemiennym (AC) ceny są najbardziej przewidywalne. Najniższe stawki wynoszą 1,75 zł/kWh, a średnia rynkowa oscyluje wokół 1,95 zł/kWh. To opcja wykorzystywana głównie przy dłuższych postojach na parkingach, pod biurami czy w centrach handlowych.
Znacznie większe różnice pojawiają się przy szybkim ładowaniu prądem stałym (DC) do 150 kW. Tu ceny zaczynają się od 1,00 zł/kWh, ale w skrajnych przypadkach sięgają 3,39 zł/kWh, co oznacza ponad trzykrotną różnicę przy podobnym czasie postoju.
Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej naładujemy samochód elektryczny?
Dane pokazują, że konkretne stawki silnie zależą od operatora. Najniższe ceny od 1 zł/kWh w wybranych lokalizacjach i godzinach oferuje m.in. Tesla Supercharger. To poziom trudny do osiągnięcia dla większości konkurentów, szczególnie poza promocjami.
Na drugim biegunie znajdują się sieci takie jak Shell Recharge, IONITY oraz NOXO, gdzie w segmencie ultraszybkiego ładowania HPC ceny sięgają 3,49-3,59 zł/kWh. To właśnie te stawki odpowiadają za rachunki przekraczające 200 zł za jedno ładowanie.
Zjawisko paradoksalnej stabilizacji cen ładowania
Eksperci mówią dziś o zjawisku paradoksalnej stabilizacji. Ceny nie rosną gwałtownie, ale rynek pozostaje niespójny i trudny do przewidzenia. Jak wskazują analitycy związani z Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności, problemem nie jest sam poziom cen, lecz brak ich przewidywalności. W Europie Zachodniej różnice między operatorami są umiarkowane. W Polsce kierowca musi analizować cenniki, lokalizacje, godziny szczytu i dostępne abonamenty. Bez tej wiedzy ładowanie auta elektrycznego staje się finansową loterią.