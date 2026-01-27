W skrócie Ceny ładowania aut elektrycznych w Polsce wahają się od 42 do ponad 210 zł za to samo uzupełnienie energii.

Duże różnice w kosztach wynikają z wyboru operatora, typu stacji (AC/DC) oraz lokalizacji.

Brak przewidywalności i spójności cen powoduje, że kierowcy muszą analizować oferty, aby uniknąć wysokich rachunków.

Ile kosztuje ładowanie auta elektrycznego w Polsce?

Styczniowy ranking cen ładowania przygotowany przez EV Klub Polska oraz portal elektromobilni.pl pokazuje, że rynek wszedł w fazę pozornej stabilizacji. Większość operatorów utrzymała cenniki z końca 2025 r., ale rozpiętość cenowa pozostaje rekordowa.

W praktyce oznacza to, że uzupełnienie energii w popularnym aucie elektrycznym z akumulatorem o pojemności ok. 60 kWh może kosztować ok. 42-60 zł w najtańszym scenariuszu (ładowanie AC lub promocyjne stawki w wybranych lokalizacjach) albo ponad 210 zł w najdroższych punktach szybkiego ładowania. To nawet pięciokrotna różnica za dokładnie tą samą ilość energii.

Ładowanie AC i DC - ceny wciąż się rozjeżdżają

W segmencie ładowania prądem przemiennym (AC) ceny są najbardziej przewidywalne. Najniższe stawki wynoszą 1,75 zł/kWh, a średnia rynkowa oscyluje wokół 1,95 zł/kWh. To opcja wykorzystywana głównie przy dłuższych postojach na parkingach, pod biurami czy w centrach handlowych.

Znacznie większe różnice pojawiają się przy szybkim ładowaniu prądem stałym (DC) do 150 kW. Tu ceny zaczynają się od 1,00 zł/kWh, ale w skrajnych przypadkach sięgają 3,39 zł/kWh, co oznacza ponad trzykrotną różnicę przy podobnym czasie postoju.

Gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej naładujemy samochód elektryczny?

Dane pokazują, że konkretne stawki silnie zależą od operatora. Najniższe ceny od 1 zł/kWh w wybranych lokalizacjach i godzinach oferuje m.in. Tesla Supercharger. To poziom trudny do osiągnięcia dla większości konkurentów, szczególnie poza promocjami.

Na drugim biegunie znajdują się sieci takie jak Shell Recharge, IONITY oraz NOXO, gdzie w segmencie ultraszybkiego ładowania HPC ceny sięgają 3,49-3,59 zł/kWh. To właśnie te stawki odpowiadają za rachunki przekraczające 200 zł za jedno ładowanie.

Eksperci mówią dziś o zjawisku paradoksalnej stabilizacji. Ceny nie rosną gwałtownie, ale rynek pozostaje niespójny i trudny do przewidzenia. ververidis 123RF/PICSEL

Zjawisko paradoksalnej stabilizacji cen ładowania

Eksperci mówią dziś o zjawisku paradoksalnej stabilizacji. Ceny nie rosną gwałtownie, ale rynek pozostaje niespójny i trudny do przewidzenia. Jak wskazują analitycy związani z Polskim Stowarzyszeniem Nowej Mobilności, problemem nie jest sam poziom cen, lecz brak ich przewidywalności. W Europie Zachodniej różnice między operatorami są umiarkowane. W Polsce kierowca musi analizować cenniki, lokalizacje, godziny szczytu i dostępne abonamenty. Bez tej wiedzy ładowanie auta elektrycznego staje się finansową loterią.

