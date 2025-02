Na świecie dane wyglądają nieco inaczej. Przede wszystkim liczba użytkowniczek samochodów elektrycznych jest znacznie bardziej zauważalna (17 proc. ankietowanych to kobiety) niż w Polsce (4% to kobiety). Wciąż jednak to mężczyźni najczęściej wybierają elektryki, lecz w przeciwieństwie do Polski, najliczniejszą reprezentację stanowią osoby w wieku od 45 do 66 lat.