Sprzedaż auta - co powinna zawierać dobra umowa?

Posiadając numer VIN pojazdu, kupujący ma możliwość zweryfikowania go w jednej z kilku popularnych baz online. Warto to zrobić, aby upewnić się, że pojazd nie ma ukrytej wady. Kolejną rzeczą, którą strona kupująca może zrobić, aby zabezpieczyć swoje interesy, jest odwiedzenie stacji kontroli pojazdów. Jest to niewielki koszt w porównaniu z ceną auta, natomiast pozwala uzyskać rzetelną informację ona temat tego, w jakim stanie jest pojazd. Bardzo często okazuje się, że w praktyce odbiega on od tego, co obiecywał sprzedawca. Dzięki znajomości stanu technicznego pojazdu można wówczas zrezygnować z transakcji lub spróbować uzyskać lepszą cenę.