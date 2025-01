Na których drogach w Czechach obowiązują winiety?

W Czechach znajduje się ponad 1200 kilometrów płatnych odcinków dróg. Winiety czeskie obowiązują na najważniejszych ciągach komunikacyjnych rozciągających się właściwie przez cały kraj. Wszystkie główne drogi prowadzące do stolicy kraju są płatne, podobnie jak droga numer 1 prowadząca przez środek państwa aż do Brna i Ostrawy. Płatne odcinki dróg w Czechach są oznaczone symbolem D oraz liczbą od 1 do 56 (przy czym nie wszystkie numery są wykorzystane).