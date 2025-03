Leasing auta Toyota RAV4 – wybierz wygodną formę finansowania

Toyota RAV4 - doskonały design

RAV4 to samochód dopracowany w nawet najmniejszych szczegółach. Jego budowa, mimo iż dość masywna - jak przystało na SUV-a, jest proporcjonalna i elegancka. Nowoczesny design tego samochodu sprawia, że trudno przejść obok niego obojętnie. Na uwagę zasługują także dopracowane detale, takie jak unikatowe światła tylne czy przednie lampy w technologii LED. To auto, które sprawdzi się zarówno podczas codziennej jazdy po miejskich ulicach, jak i w trakcie pokonywania bezdroży.

Inteligentna i ekonomiczna hybryda

Toyota RAV4 została wyposażona w inteligentny napęd hybrydowy z możliwością samoczynnego ładowania. Duży zbiornik paliwa oraz pojemna bateria zapewniają ekonomiczną i komfortową jazdę na długich dystansach. Najnowszy wariant plug-in dostępny w ofercie producenta dysponuje mocą 306 KM. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6 s. Po rozładowaniu akumulatora trakcyjnego samochód nie traci swoich początkowych osiągów, co pozwala dynamicznie i płynnie pokonywać kolejne kilometry.

Komfortowe i przestronne wnętrze Toyoty RAV4

Toyota RAV4 ma także komfortowe wnętrze, w którym każdy szczegół został odpowiednio zaprojektowany. Szeroka i nowoczesna deska rozdzielcza z cyfrowym wyświetlaczem 12,3’’ dostarcza najważniejszych informacji niezbędnych kierowcy w trakcie jazdy. Na uwagę zasługuje także wyposażenie tego modelu w liczne funkcje takie jak m.in. bezprzewodowe ładowanie za pomocą stacji w centralnej konsoli oraz interfejsy łączności Apple CarPlay i Android Auto. Kabina jest przestronna i elegancka, co przekłada się na wygodną jazdę.

RAV4 - bezpieczne i komfortowe podróżowanie

Toyota RAV4 to samochód, który zachwyca nie tylko perfekcyjnym wyglądem, ale i bogatym wyposażeniem. W wersji standardowej obejmuje ono m.in.:

układ wczesnego reagowania z systemem wykrywania pieszych ostrzegający kierowcę w razie wykrycia ryzyka zderzenia,

system wspomagania nagłego hamowania,

system wspomagający wjazd na wzniesienie,

elektroniczny system rozdziału siły hamowania,

system stabilizacji toru jazdy wraz z kontrolą trakcji,

system rozpoznawania znaków drogowych.

system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na poprzedni tor jazdy.

To tylko kilka z wybranych elementów standardowego wyposażenia, które wpływają na bezpieczeństwo i komfort podczas jazdy.

Toyota RAV4 - leasing dla firm

Leasing na elastycznych warunkach jest dostępny dla przedsiębiorców szukających wygodnego sposobu finansowania samochodu. Łączy on w sobie cechy kredytu i dzierżawy - umożliwia korzystanie z wybranego modelu przez określony czas w zamian za opłacanie rat. To, ile one wyniosą, zależy od okresu finansowania, wysokości opłaty wstępnej i kwoty wykupu. Przedsiębiorcy korzystający z leasingu mogą wygodnie dopasować wysokość rat do indywidualnych możliwości.

Dlaczego warto zdecydować się na leasing samochodu?

Leasing to korzystna opcja finansowania głównie ze względu na brak konieczności angażowania własnych środków na pozyskanie samochodu. Możesz go użytkować bez wydawania na ten cel dużej jednorazowej kwoty, co pozwala zachować płynność finansową. Na koniec okresu finansowania i po uiszczeniu określonej sumy można stać się właścicielem pojazdu.

Leasing to przede wszystkim formalności ograniczone do niezbędnego minimum. W większości przypadków firmy leasingowe stosują uproszczoną procedurę wymagającą przedstawienia wyłącznie najważniejszych dokumentów. Decyzję możesz otrzymać nawet w ciągu kilku minut od złożenia wniosku. Oferta leasingu jest skierowana także do nowych firm, które dopiero zaczynają swoją działalność na rynku.

Leasing samochodu a korzyści dla Twojej firmy

Leasing to nie tylko sposób na zachowanie płynności finansowej, lecz także na korzyści podatkowe. Część lub całość opłacanych rat będziesz mógł uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu, a tym samym obniżyć podstawę opodatkowania.

Klienci korzystający z ofert firm leasingowych bardzo często mogą także zdecydować się na atrakcyjne pakiety ubezpieczeń obejmujących nie tylko OC, ale także GAP i assistance, a także karty paliwowe do bezgotówkowego rozliczania transakcji na stacjach benzynowych. Atrakcyjne rabaty przygotowane przez autoryzowanych dealerów, z którymi współpracują leasingodawcy, pozwalają zaproponować konkurencyjne ceny samochodów.

Jeśli interesuje Cię leasing samochodu, wybierz odpowiadające Ci auto na stronie Multisalon24.pl i ciesz się możliwością jego użytkowania. Warto postawić na auto Toyota RAV4 - leasing tego modelu to rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących niezawodnego i funkcjonalnego samochodu.

Artykuł sponsorowany