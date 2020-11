Zmiany w sieci salonów i serwisów Seata i Cupry

Seat i Cupra ogłaszają zmiany w polskiej sieci salonów i serwisów. Od 1 listopada w Kielcach działa nowy salon dealerski Autorud, oferujący również modele Cupry. W najbliższych tygodniach Seat planuje uruchomić także nowy autoryzowany serwis w Toruniu, w miejsce zamkniętego salonu dealerskiego. Jednocześnie Seat cały czas rozwija platformę Sales Online, umożliwiającą zamówienie samochodu przez internet.

Od 1 listopada mieszkańcy stolicy województwa świętokrzyskiego i okolic będą mogli korzystać z nowego salonu i serwisu Seat Autorud Kielce zlokalizowanego przy ul. Krakowskiej 285 w Kielcach. Przy okazji otwarcia nowego lokalu, związanego ze zmianą podmiotu prowadzącego autoryzowany salon oraz serwis Seata, uruchomiono kolejny w Polsce Cupra corner. Na wydzielonej części salonu klienci będą mogli obejrzeć modele z miedzianym logo oraz uzyskać szczegółowe informacje od specjalistów marki.

Zmianie ulega również sieć sprzedaży i serwisu marek Seat i Cupra w województwie kujawsko-pomorskim. Z dniem 30 października zakończył działalność salon dealerski Seata w Toruniu. Wszyscy klienci marki mają zapewnioną możliwość skorzystania z oddalonego o 30 km autoryzowanego salonu i serwisu Reiski Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej 353, oferującego gamę samochodową zarazem Seata, jak i Cupry. Jak zapewniają przedstawiciele marki, w najbliższych tygodniach planowane jest otwarcie autoryzowanego serwisu Seata w Toruniu.

- Autoryzowane salony pozostają priorytetem dla naszego modelu sprzedaży - zapewnia Tomasz Wróbel, dyrektor ds. Rozwoju Sieci Dealerskiej Seat i Cupra. - Dzięki wypracowaniu najwyższych standardów sanitarnych, salony Seata były niezmiennie otwarte także w czasie lockdownu. Cieszymy się, że już niebawem będziemy mogli zapewnić naszym klientom kolejne nowoczesne i bezpieczne przestrzenie sprzedażowe oraz serwisy dla marek Seat i Cupra.

- W stolicy województwa świętokrzyskiego dostrzegamy istotny potencjał rynkowy i wierzymy, że hiszpańska marka, kojarzona z temperamentem i miłością do motoryzacji, może śmiało powalczyć o duże grono klientów, dla których liczy się nie tylko wygoda i funkcjonalność, ale również sportowy charakter - informuje Ewa Sobiło-Tutak, członek kadry zarządzającej Autorud. - Zależało nam, aby zapewnić kontynuację funkcjonowania salonu, z tym że w nowej lokalizacji, przy spełnieniu wszystkich standardów i z możliwością sprzedaży marki Cupra.

Seat inwestuje także w digitalizację swojej oferty i usług. Poza stroną do rezerwacji wizyt serwisowych online hiszpańska marka w tym roku udostępniła w Polsce dwie autorskie platformy - Wirtualny Salon oraz Sales Online. Pierwsza służy do wideokonsultacji i prezentacji z udziałem specjalistów marki, druga umożliwia zamówienie nowego egzemplarza Seata ze zagregowanej oferty salonów dealerskich z całej Polski. Pierwszy Seat zamówiony w Polsce przez platformę online trafił do klienta 26 października.