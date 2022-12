Spis treści: 01 Toyota Prius - od niej się zaczęło i ona wyznacza nowy kierunek marki

02 Toyota C-HR Prologue - jeszcze bardziej wyrazista

03 Toyota bZ Compact SUV Concept - futurystyczny jak Toyota?

04 Lexus Electrified Sport i elektryk z manualną skrzynią biegów

05 Elektryczna przyszłość może być ekscytująca?

Toyota Prius - od niej się zaczęło i ona wyznacza nowy kierunek marki

Toyota jako pierwszy producent zaczęła mocno inwestować w elektryfikację, za sprawą pierwszego Priusa, który debiutował w 1997 roku. Przez wiele lat hybrydowa technologia niezbyt interesowała resztę branży, zaś Japończycy sukcesywnie ją rozwijali. Obecnie hybrydy mają w ofercie wszyscy, a w Europie właśnie zadebiutowała piąta generacja Priusa, napędzana układem PHEV, opartym na piątej generacji napędu hybrydowego Toyoty.

Korzysta on z 2-litrowego silnika wolnossącego o mocy 152 KM oraz elektrycznego motoru, generującego 163 KM. To pierwszy raz w historii producenta, kiedy napęd elektryczny jest mocniejszy od spalinowego. Podkreśla to założenie projektantów nowego Priusa, zgodnie z którym na co dzień ma być on użytkowany jako samochód elektryczny.

Reklama

Toyota Prius V - europejska premiera 1 / 16 Toyota Prius V plug-in Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

Bateria o pojemności 13,6 kWh ma pozwalać na przejechanie około 69 km (to póki co wstępne dane). Co więcej, dzięki bateriom słonecznym, zasięg ten może w ciągu dnia wzrosnąć o 8 km. "Solary" mogą nawet w pełni naładować akumulator, jeśli nie będziemy korzystać z auta. Jeśli jednak korzystać będziemy i to nie tylko w trybie elektrycznym, do dyspozycji otrzymamy 223 KM mocy systemowej. Producent nie podał jeszcze oficjalnych osiągów, ale mówi się, że przyspieszenie do 100 km/h będzie trwało poniżej 7 sekund.

Można więc powiedzieć, że Prius przeszedł naprawdę daleką drogę. Od niezbyt szybkiego sedana o umiarkowanie ekscytującym wyglądzie, po samochód naprawdę dynamiczny, mogący pokonać spory dystans na prądzie, a do tego naprawdę futurystyczny z wyglądu. Nie zamierzamy wyrokować, na ile jest on atrakcyjny, ale z pewnością nie będzie się dało go przeoczyć na drodze. Z kolei wnętrze kontynuuje "architekturę wyspową" znaną z elektrycznego bZ4X, wyróżniającą się przede wszystkim daleko i wysoko umieszczonym wyświetlaczem wskaźników.

Zdjęcie Toyota Prius V / Michał Domański / INTERIA.PL

Wygląda też na to, że powinniśmy zacząć przyzwyczajać się do prezencji nowego Priusa. Jak bowiem przekonaliśmy się na Kenshiki Forum 2022, wyznacza on kierunek rozwoju dla całej marki.

Toyota C-HR Prologue - jeszcze bardziej wyrazista

Toyota od kilku dobrych lat, stara się przekonywać do siebie klientów coraz odważniejszą stylistyką. Bez wątpienia przełomem był tutaj model C-HR, który w dużym stopniu podporządkowany był właśnie designowi. Mimo to prototyp, który mieliśmy okazję zobaczyć, idzie nie o jeden, ale o dwa kroki dalej.

Zdjęcie Toyota C-HR Prologue / Michał Domański / INTERIA.PL

Jego pas przedni ewidentnie czerpie sporo z nowego Priusa, ale dodaje własne smaczki, w postaci "segmentowatego" projektu (zdaje się składać z trzech, nałożonych na siebie warstw) oraz pasa świetlnego łączącego przednie reflektory. Wyjątkowo odważny jest tył z napompowanymi błotnikami i stosunkowo dużymi światłami. Najbardziej zwraca uwagę jednak linia boczna, z mocno pochyloną tylną częścią, podkreślającym to dwukołowym malowaniem oraz malutkimi szybami bocznymi z tyłu.

Toyota C-HR Prologue 1 / 8 Toyota C-HR Prologue Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów na temat tego, jaka docelowo będzie nowa Toyota C-HR. Z rozmów z przedstawicielami Toyoty można jednak wnioskować, że będą chcieli zachować jak najwięcej elementów prototypu. Auto będzie miało wymiary zbliżone do obecnej generacji, a pod maskę trafi klasyczny układ hybrydowy oraz nowy, określany jako "Dual DNA Plug-in Hybrid".

Toyota bZ Compact SUV Concept - futurystyczny jak Toyota?

Niewątpliwą gwiazdą Kenshiki Forum 2022 była Toyota bZ Compact SUV Concept. Ona również ma "twarz" inspirowaną Priusem (nie przesadzaliśmy pisząc, że wyznacza ona nowy kierunek marki) i jest futurystycznym crossoverem w stylu coupe. Mając 4538 mm długości jest wyraźnie krótsza od bZ4X (4690 mm), ale korzystać będzie z tej samej platformy dla modeli elektrycznych.

Toyota bZ Compact SUV Concept 1 / 17 Toyota bZ Compact SUV Concept Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

Tym co zrobiło na nas największe wrażenie, było jednak wnętrze bZ Compact SUV Concept. Koncepcja deski rozdzielczej ewidentnie pochodzi z bZ4X oraz Priusa, ale jest prawdziwie futurystyczna. Znajomemu układowi ekranów niezwykłość nadaje tu fakt, że sprawiają one wrażenie wygiętych na dole kartek papieru - tak cienkie się one wydają.

Zdjęcie Toyota bZ Compact SUV Concept / Michał Domański / INTERIA.PL

Przed kierowcą znajduje się też świecąca kula, która jest elementem samochodowego asystenta. Ma ona za pomocą wizualnych i dźwiękowych wskazówek poskreślać, że system reaguje na polecenia kierowcy oraz pasażerów.

Lexus Electrified Sport i elektryk z manualną skrzynią biegów

Na Kenshiki Forum 2022 nie mogło oczywiście zabraknąć także Lexusa, którego przedstawiciele podkreślali konieczność dążenia do neutralności klimatycznej, a także wskazywali na istotną rolę hybryd oraz hybryd plug-in, które mają zaspokajać potrzeby klientów, którzy nie mają jeszcze warunków do tego, by użytkować elektryka.

Zdjęcie Lexus RZ 450e / Michał Domański / INTERIA.PL

Kluczowym elementem tej strategii są oczywiście baterie. Lexus już teraz stawia na nowe technologie w tym zakresie, za sprawą bipolarnych akumulatorów niklowo-wodorkowych, które mają o 70 proc. wyższą moc, przy identycznych wymiarach. Znajdziemy je już w Lexusie RX 350h i 500h. Producent pracuje też nad nową generacją baterii litowo-jonowych oraz nad bateriami ze stałym elektrolitem.

Bardzo ciekawa jest też deklaracja producenta, że chce projektować auta, w których najważniejsze są osiągi. Na poparcie tych słów zaprezentowano Lexusa Electrified Sport, czyli prototyp elektrycznego supersamochodu. Nie wiemy o nim niestety praktycznie niczego, poza tym, że przyspiesza do 100 km/h w 2 sekundy.

Lexus Electrified Sport 1 / 14 Lexus Electrified Sport Źródło: INTERIA.PL Autor: Michał Domański udostępnij

Producent testuje też prototyp UX 300e, wyposażony w manualną skrzynię biegów. Zastosowane w nim oprogramowanie pozwala odwzorowywać zachowanie i charakterystykę różnych samochodów spalinowych, co ma dać podobne jak w nich wrażenia z jazdy. Nie można więc wykluczyć, że za jakiś czas Lexus zaprezentuje elektryczny sportowy model, którym będzie się jechało niczym autem z klasycznym napędem.

Elektryczna przyszłość może być ekscytująca?

Takie wrażenie odnieśliśmy przyglądając się prototypom Toyoty oraz rozmawiając z przedstawicielami marki. Tak jak wszyscy w branży podkreślają oni, że przed elektryczną przyszłością nie ma odwrotu. Japończycy nadal oczywiście pracują nad wykorzystaniem wodoru jako paliwa (czy to do ogniw paliwowych czy do spalania w klasycznym silniku), ale samochody bateryjne stawać się będą coraz bardziej popularne. A skoro tak, to nie ma powodu się przed nimi bronić, ale też nie ma powodu, żeby były one nudne.

***