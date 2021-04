Volvo wykorzysta układy Nvidii w samochodach autonomicznych

​Volvo rozszerza współpracę z dobrze znaną graczom komputerowym firmą Nvidia. Ten producent m.in. kart graficznych dostarczy szwedzkiemu producentowi platformę Nvidia Drive Orin.

Jest to dedykowane rozwiązanie, opracowane z myślą o samochodach autonomicznych, które podczas jazdy muszą przetwarzać bardzo duże ilości danych.

Volvo będzie pierwszym światowym producentem, który wykorzysta Nvidia Drive Orin w swoich samochodach autonomicznych. Będą to dopiero opracowane pojazdy nowej generacji, oparte na płycie podłogowej SPA2. Pierwszy z nich - nowe XC90 - ma zadebiutować w przyszłym roku.



Komputer zbudowany na bazie Nvidia Drive Orin będzie działał w oparciu o oprogramowanie stworzone samodzielnie przez Volvo oraz programistyczną firmę Zenseact, która została powołana przez Volvo specjalnie w celu stworzenia oprogramowania dla samochodów autonomicznych.

Samochody oparte o platformę SPA2 mają od początku być przygotowane do jazdy autonomicznej. System będzie nazywał się Highway Pilot, a jego aktywowanie będzie możliwe po każdorazowym zweryfikowaniu możliwości - m.in. zależeć do będzie od warunków drogowych i pogodowych oraz lokalizacji geograficznej.



Obecna decyzja o wykorzystaniu przez Volvo Nvidia Drive Orin to kolejny krok we współpracy obu firm. Volvo wykorzysta inną platformę, o nazwie Nvidia Drive Xavier do zarządzaniem oprogramowaniem pokładowym samochodu. Xavier będzie oczywiście współpracował z Orin.