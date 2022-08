Volswagen kupił elementy systemów lidarowych w Izraelu. Za 4 mld dolarów

Odpowiedzialny za rozwój oprogramowania w całym koncernie dział Cariad podpisał umowę na dostarczenie lidarowych czujników laserowych i innych podzespołów, które od 2025 roku montowane będą w autach koncernu.

Radary za 4 miliardy

Wartość podpisanego kontraktu, według producenta czujników, izraelskiej firmy Innoviz, to 4 mld dolarów. Władze Volkswagena potwierdziły zakup, ale o szczegółach finansowych nie chciały mówić. Innoviz zdradził także, że zakontraktowane komponenty stosowane będą w nowych generacjach systemów wspomagania kierowcy oraz systemach jazdy autonomicznej.



To nie pierwsze tego typu działania Volkswagena - o poprzednich możecie przeczytać w tekście po lewej.

Innoviz ma doświadczenie w produkcji lidarów do samochodów. W 2018 roku firma Magna International podpisała z Innoviz umowę na dostawę systemów lidarowych do samochodów marki BMW

Volkswagen ratuje izraelską firmę

Jak podaję władze Innoviz, szacowana wartość kontraktu z Volkswagenem wynosi ok 4 mld dolarów. Nie było by to zaskoczeniem gdyby nie fakt, że cała izraelska firma wyceniana jest na 540 mln dolarów. Tak niska wycena spowodowana jest spadkiem cen akcji firmy o 2/3 po debiucie giełdowym w kwietniu 2021 roku. Wcześniej firma Innoviz wyceniana była na 1,6 mld dolarów.

Z kolei Volkswagen już w 2019 roku zainwestował 2,6 mld dolarów w startup Argo AI, który miał produkować oprogramowanie jazdy autonomicznej. W jaki sposób łączą się te wszystkie inwestycje? To wiedzą tylko inżynierowie Cariad, którzy zostali skrytykowani ostatnio przez radę nadzorczą koncernu za zbyt niskie tempo rozwoju projektów.

