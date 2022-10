Volkswagen zamierza całkowicie zamknąć biznes w Rosji

Spis treści: 01 Volkswagen straci ponad miliard euro

02 Volkswagen i Toyota dołączą do Renault i Nissana i wycofają się z Rosji?

03 Continental dba o o rosyjskich pracowników i produkuje opony Volkswagen posiada zakład produkcyjny Kałudze. Fabryka, jak wszystkie inne produkujące samochody, stanęła po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Oficjalnie produkcja jest zawieszona, ale ponieważ wszystko wskazuje na to, że sytuacja na Ukrainie raczej będzie eskalować niż zmierzać do unormowania, Volkswagen rozważa całkowite pozbycie się rosyjskiej fabryki. Producenci Rosjanie wznowią produkcję Moskwicza? Pierwsze auta mają powstać w grudniu

Volkswagen straci ponad miliard euro

Dla Volkswagena będzie to duża strata, do tej pory niemiecki koncern zainwestował w Kałudzie ponad 1 mld euro. Dzięki tym pieniądzom powstał nowoczesny zakład, zatrudniający 4200 osób. Z dużą pompą otwarto go w 2009 roku, na miejscu pojawił się ówczesny prezes Volkswagena Martin Winterkorn (dziś oskarżony o malwersacje i ścigany przez USA w związku z aferą spalinową), a Władimir Putin latał na fabryką helikopterem.

W Kałudze produkowano przeznaczone na rynek rosyjski Skody Octavie i Volkswageny Tiguany.

Volkswagen i Toyota dołączą do Renault i Nissana i wycofają się z Rosji?

Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung, powołując się na anonimowe źródła w Volkswagenie podał, że zarząd koncernu jest zdecydowany na całkowite wycofanie się z Rosji. Nie wiadomo jednak jeszcze kiedy i na jakich zasadach ma to nastąpić. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to przejęcie zakładu przez Rosję, zapewne za 1 rubla.

Reklama

Volkswagen to kolejny duży producent, który podejmuje decyzję o wycofaniu się z Rosji. Dużym echem odbiła się sprawa Renault, które było najbardziej zaangażowane w Rosji, m.in. posiadając większościowy pakiet akcji AwtoWAZ-a, czyli producenta Łady. Renault, podobnie jak Nissan zamknęły już swoje biznesy w Rosji.

Do podobnego kroku przygotowuje się Toyota, która zamierza sprzedać zakład w Sankt Petersburgu, w którym do wybuchu wojny produkowano Camry i RAV4.

Continental dba o o rosyjskich pracowników i produkuje opony

Frankfurter Allgemeine Zeitung przypomina jednak, że niemiecki Continental już kwietniu wznowił produkcję opon Rosji, jako oficjalny powód podając chęć zadbania o rosyjskich pracowników... Warto wziąć to pod uwagę, gdy będziecie kupować opony na zimę...



***