Volkswagen przywraca kultową markę. Będzie pod nią sprzedawał elektryczne terenówki

Niemiecki koncern postanowił zawalczyć o amerykański rynek elektrycznych pojazdów terenowych, stając w szranki z takimi gigantami jak Chevrolet, RAM, czy Tesla. Do rywalizacji tej podchodzi całkiem sensownie przygotowany, bowiem zagrywa na emocjach i nostalgii mieszkańców USA. W jaki sposób?

Ano w taki, że jakiś czas temu wykupił prawa do nazwy Scout, odnoszącej się bezpośrednio do jednego z najbardziej kultowych i do dziś rozpoznawanych, amerykańskich pojazdów terenowych. Produkowany w latach 1961-1980 International Harvester Scout został stworzony jako główny konkurent dla Jeepa i był niejako prekursorem pojazdów, dziś określanych mianem SUV-ów.

Nie dziwi zatem, ze to właśnie pod jego nazwą Volkswagen chce wprowadzić w Stanach Zjednoczonych nowe elektryczne modele. Produkcją elektrycznych terenówek - a właściwie SUV-ów i wytrzymałych pickupów - ma zająć się nowo założona, niezależna firma.

Volkswagen przywraca kultową markę. Celem rynek amerykański

Na ten moment wiadomo jedynie, że pojazdy trafią na rynek amerykański. Także za oceanem będzie miała miejsce ich projektowanie i konstruowanie. Pierwsze prototypy mają zostać zaprezentowane w przyszłym roku, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2026 rok.

Co ciekawe, elektryczne pojazdy Scout nie będą bazować na platformie MEB. Niemiecki koncern zapewnia, że w tym celu powstanie zupełnie nowa płyta podłogowa, która ma wykraczać poza dotychczasowe możliwości Volkswagena. Brzmi ciekawie.

