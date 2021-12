Producenci Toyota Prezentuje swoje nowości i zdradza plany na przyszłość

Plany przedstawił sam prezes Toyoty, Akio Toyoda. Powiedział on, że do 2030 roku Toyota zaprezentuje 30 modeli o elektrycznym napędzie bateryjnym. Zakładana sprzedaż do tej pory ma wynieść 3,5 mln pojazdów rocznie.

Szczególny nacisk położono oczywiście na Europę. Na naszym kontynencie od 2030 roku Lexus ma sprzedawać wyłącznie auta elektryczne (podobnie jak w Ameryce Północnej i Chinach). Ponadto do 2035 roku Toyota ma zredukować emisję CO2 w pojazdach sprzedawanych w Europie Zachodniej o 100 proc, co oznacza, że całość sprzedaży będą stanowiły auta elektryczne lub wodorowe.



Europejska gama modelowa samochodów elektrycznych Toyoty będzie stanowiła rozwinięcie linii bZ, którą zapoczątkowano modelem bZ4X, co oznacza , że będziemy mieli do czynienia z gamą crossoverów i SUV-ów różnej wielkości.



Toyota bZ4X opracowana została wspólnie z Subaru, auto trafi na rynek na początku 2022 roku.

Zdjęcie Mały crossover z serii bZ /

Na konferencji pokazano prototypy kolejnych modeli z tej serii - małego i kompaktowego, które nie otrzymały jeszcze nazwy. Gamę ma uzupełnić również duży SUV z trzema rzędami siedzeń oraz sedan.



Zdjęcie Kompaktowy SUV z serii bZ /

Zdjęcie Sedan bZ SDN /

Zdjęcie Duży, siedmioosobowy SUV /

