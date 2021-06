Silna pozycja Toyoty jako lidera polskiego rynku przełożyła się w maju na 6264 rejestracje nowych samochodów. Tym samym suma wszystkich zarejestrowanych aut Toyoty w tym roku wzrosła do 33 704 egzemplarzy, co przekłada się na ponad 9000 egz. przewagi nad drugą marką w kraju. Wynik Toyoty z pierwszych pięciu miesięcy 2021 roku jest o 55,7% lepszy niż w tym samym okresie poprzedniego roku, a udział marki w polskim rynku wynosi obecnie 16,9%.

W maju Corolla i Yaris po raz kolejny zajęły pierwsze i drugie miejsce na rynku samochodów osobowych, z wynikami odpowiednio 1649 i 1580 aut. Licząc od początku roku, Corolla uzyskała wynik 10 483 rejestracji (1. miejsce), a Yaris 8386 rejestracji (2. miejsce). W pierwszej dziesiątce w tym roku znalazły się także RAV4 (6. miejsce, 4452 auta) i C-HR (8. miejsce, 4057 aut).

W maju liderami swoich segmentów zostały trzy modele - obok Corolli i Yarisa pierwsze miejsce w swojej klasie zajęła także Aygo z wynikiem 503 egzemplarzy. C-HR (604 egz.) i RAV4 (923 egz.) były drugimi najpopularniejszymi samochodami w swoich segmentach, Highlander (173 egz.) zajął trzecie miejsce wśród dużych SUV-ów, zaś Camry (366 egz.) czwarte wśród aut średniej wielkości.

Toyota prowadzi w Polsce sprzedaż hybryd od 2004 roku, kiedy na naszym rynku zadebiutował Prius drugiej generacji. W pierwszym roku Prius znalazł 48 nabywców - dla porównania, w 2020 roku roczna sprzedaż wszystkich modeli hybrydowych Toyoty osiągnęła poziom 30 315 samochodów. W tym roku, od stycznia do maja, do klientów trafiło już 19 166 aut, czyli prawie 2/3 wyniku z całego ubiegłego roku. Łącznie na drogi w Polsce wyjechało już 124 126 hybryd marki, a obecnie co drugi samochód, który opuszcza salon Toyoty, ma napęd hybrydowy.

Toyota systematycznie poszerza swoją ofertę aut hybrydowych, przyspieszając wzrost ich sprzedaży w Polsce, trwający nieprzerwanie od 11 lat. W tym roku do salonów trafił nowy Highlander - duży, 7-osobowy SUV, dostępny wyłącznie z napędem hybrydowym. Toyota dysponuje kompletną gamą hybrydowych modeli, na którą składają się miejski Yaris, kompaktowa Corolla, średniej wielkości Camry, Prius i Prius Plug-in Hybrid oraz SUV-y C-HR, RAV4, RAV4 Plug-in Hybrid i Highlander.

Najpopularniejszym samochodem hybrydowym Toyoty w tym roku jest Corolla Hybrid, która w ciągu 5 miesięcy zanotowała sprzedaż 7295 egzemplarzy. Drugie miejsce ex aequo zajęły Toyota C-HR Hybrid i RAV4 Hybrid z wynikiem 3812 pojazdów. Hybrydowego Yarisa wybrało 2 311 kierowców. Camry Hybrid zanotowała sprzedaż 1435 egzemplarzy, a hybrydowy Highlander - 492 egzemplarzy.

