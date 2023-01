Technologiczna ofensywa. Giganci branżowi stawiają na motoryzację

Samochody autonomiczne BMW, Qualcomm i Arriver wspólnie będą pracować nad pojazdami autonomicznymi

Qualcomm z nowym układem samochodowym

Nowy procesor amerykańskiego giganta technologicznego będzie nosił pełną nazwę Snapdragon Ride Flex SoC.

Według oficjalnych informacji chipset ma jednocześnie obsłużyć zaawansowane systemy autonomicznej jazdy, jak i funkcje multimedialne samochodu. Wcześniej za każdy z tych elementów odpowiadały osobne jednostki sterujące.

Główną zaletą takiego rozwiązania jest oszczędność pamięci operacyjnej wymaganej do obsługi funkcji samochodowych. Jeden procesor to również ograniczenie miejsca w pojeździe oraz mniej elementów mogących ulec kosztownym awariom. Dla samego producenta to także ograniczenie kosztów produkcyjnych.

Zachodnie media technologiczne twierdzą, że klienci motoryzacyjni marki Qualcomm testują już nowy układ. Prawdopodobnie trafi on do pierwszych pojazdów w połowie przyszłego roku.

Nvidia łączy siły z Foxconnem

To jednak nie koniec technologiczno-motoryzacyjnych wiadomości. Zaledwie kilka dni temu partnerstwo ogłosili inni giganci branży - firma Nvidia oraz producent elektroniki Foxconn. Współpraca ma na celu opracowanie nowoczesnych platform przygotowanych specjalnie pod kątem samochodów autonomicznych.

Tajwański producent zapowiedział już opracowanie innowacyjnej jednostki sterującej do przyszłych modeli. Technologia oparta na procesorze firmy Nvidia ma w znaczący sposób przyspieszyć obliczenia i komunikację systemów autonomicznych w pojazdach.

Gdy rozwiązanie trafi na rynek ma być dostępne dla każdego producenta. Rzecz jasna nowe jednostki sterujące znajdą także swoje miejsce w zapowiadanych od pewnego czasu samochodach tajwańskiego potentata.

