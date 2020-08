Skoda podsumowuje pierwsze półrocze 2020 roku

Od stycznia do czerwca 2020 roku Skoda Auto dostarczyła do klientów 426 700 pojazdów. Mimo trwającej pandemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń zysk operacyjny marki wyniósł 228 mln euro, a przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 7,55 mld euro.

Zdjęcie /

W pierwszej połowie 2020 roku Skoda wprowadziła liczne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę zdrowia pracowników. Jednym z nich było wstrzymanie w połowie marca na 39 dni produkcji w fabrykach zlokalizowanych w Czechach. Podjęte działania oraz ograniczenia wprowadzone na większości rynków wpłynęły na dostawy samochodów marki oraz wyniki finansowe w pierwszej połowie 2020 r. Pomimo czasowego zawieszenia produkcji w fabrykach i braku ciągłości łańcucha dostaw przychody ze sprzedaży w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosły 7,55 mld euro, a zysk operacyjny 228 mln euro.

Reklama

Czerwcowe programy restartowe, dostosowane do poszczególnych rynków, przyniosły zamierzone efekty. Przedstawiciele marki prognozują, że jeżeli sytuacja związana z epidemią nie ulegnie znacznemu pogorszeniu, rynek motoryzacyjny będzie się stopniowo stabilizował. Od końca kwietnia marka stopniowo zwiększała produkcję samochodów, przestrzegając niezbędnych środków ochrony zdrowia. Wraz z ponownym otwarciem salonów samochodowych na rynkach europejskich, zapotrzebowanie klientów na pojazdy wyraźnie wzrosło. Kanały sprzedaży zostały przywrócone i działają sprawnie.

- Ze względu na wyjątkową sytuację na całym świecie, nasze dostawy do klientów zmniejszyły się w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku. Jednak, mimo to, prognozy na przyszłość są pozytywne. W czerwcu osiągnęliśmy znacznie wyższe zyski niż w poprzednich miesiącach. Spodziewamy się ożywienia w trzecim kwartale roku, a powrotu do poziomu z poprzedniego roku oczekujemy już w czwartym kwartale - tłumaczy Alain Favey, członek zarządu Skoda Auto ds. sprzedaży i marketingu.

Od stycznia do czerwca marka dostarczyła klientom na całym świecie 426 700 samochodów (spadek w porównaniu do ubiegłego roku o 31,3 proc.). W Europie Zachodniej Skoda odnotowała 181 700 dostaw od stycznia do czerwca (pierwsza połowa 2019 roku: 275 700 pojazdów; -34,1 proc.). W Niemczech, drugim co do wielkości rynku Skody na świecie, producent dostarczył 63 600 pojazdów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku (pierwsza połowa 2019 roku: 99 000 pojazdów; -35,8 proc.).

W Europie Środkowej dostawy w pierwszej połowie roku wyniosły 84 400 sztuk (pierwsze półrocze 2019 roku: 110 400 pojazdów; -23,5 proc.). W Czechach producent samochodów odnotował w tym okresie 39 400 dostaw (pierwsze półrocze 2019 roku: 48 tys.; -17,9 proc.). W Europie Wschodniej, z wyłączeniem Rosji, dostawy w pierwszej połowie roku wyniosły ​​16 700 pojazdów (pierwsza połowa 2019: 24500 pojazdów; -32,0 proc.). W Rosji producent dostarczył klientom 34 200 pojazdów w okresie od stycznia do czerwca (pierwsza połowa 2019 roku: 39800 sztuk; -14,1 proc.).

W Chinach, największym rynku marki na świecie, Skoda dostarczyła 77 400 pojazdów w ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku (pierwsza połowa 2019 roku: 125 900 pojazdów; -38,5 proc.). W Indiach w pierwszej połowie roku producent odnotował 3700 dostaw (pierwsza połowa 2019 roku: 7200 samochodów; -48,4 proc.). W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku Skoda osiągnęła znaczący wzrost w Turcji: 7600 dostaw do klientów, co oznacza wzrost o 45,8 proc. w porównaniu z tymi samymi miesiącami w minionym roku (pierwsza połowa 2019 roku: 5200 pojazdów).