Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać go na tle pustego pola w Jaworznie. Mówi on na nim, że w tym roku po polskich drogach "miało jeździć milion samochodów elektrycznych Izera". Stwierdza następnie, że po wycięciu 300 hektarów lasu i wydaniu pół miliarda złotych, nawet nie rozpoczęła się inwestycja. Na koniec minister dodaje, że "jeśli pieniądze z KPO mają tu stworzyć coś innego, to musimy wybrać dobrych gospodarzy w wyborach samorządowych".

Nagranie to jest oczywiście elementem kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które będą miały miejsce 7 kwietnia. W wypowiedzi Radosława Sikorskiego jest jednak coś, co powinno bardzo zaniepokoić osoby odpowiedzialne za projekt Izera. Wynika z nich bowiem, że może on upaść.

