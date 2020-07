Sam szef Rolls-Royce napisał do ciebie, nasz drogi czytelniku!

Tego jeszcze nie było. Z okazji prezentacji nowego Rolls-Royce Ghost, która to prezentacja ma odbyć się w tym roku, napisał do ciebie sam szef szefów Rolls-Royce Motor Cars pan Torsten Müller-Ötvös. Poniżej jego list skierowany do ciebie za naszym pośrednictwem.

Drogi Czytelniku,

Reklama

Premiera nowego Rolls-Royce’a to historyczne wydarzenie, wiąże się też z wielką odpowiedzialnością. Nasz nowy Ghost zadebiutuje tej jesieni i jest następcą modelu, który jako pierwszy w historii został zaprojektowany oraz zbudowany w nowej fabryce w Goodwood i - od swojej premiery w 2009 roku - stał się najpopularniejszym Rolls-Roycem w 116-letniej historii marki. Jego ponadczasowy urok zapewnił modelowi ponad 10-letnią karierę - godne uwagi osiągnięcie!

Gdy rozpoczęliśmy ostatni etap prac nad naszym nowym produktem, musieliśmy się zmierzyć z pandemią koronawirusa. Działania tego niewidocznego wroga położyły się cieniem na całym świecie. W Rolls-Royce nie traciliśmy jednak ducha. Mając na względzie dobrostan naszego zespołu - w Home of Rolls-Royce w Goodwood i innych miejscach na świecie - uważnie i odpowiedzialnie kontynuowaliśmy ostatnie prace nad przygotowaniem tego niezwykłego samochodu. Przeszłość przypominała nam, że Rolls-Royce z ikoniczną figurką Spirit of Ecstasy na masce, pozostaje odporny na nieprzychylny czas i wciąż służy jako symbol ambicji i upartego dążenia do celu.

Stworzenie produktu, który przemawiałby do naszych zwolenników Ghosta przez kolejną dekadę, oznaczało konieczność wsłuchania się w ich oczekiwania i pragnieia. I tak też zrobiliśmy. Usłyszeliśmy, że bardzo cieszył ich wszechstronny i użyteczny charakter tego samochodu. Równą radość sprawiało im siadanie za jego kierownicą jak i bycie wiezionym przez szofera przy specjalnych okazjach. Docenili również stonowaną prezencję, lub też - jak to ujęli - "nieco mniejszy, mniej ostentacyjny styl posiadania Rolls-Royce’a".

Idąc dalej, nasi klienci wyrazili gorącą chęć na jeszcze większy minimalizm w wyglądzie. TE oczekiwania znalazły odbicie w wynikach badań naszego działu Luxury Intelligence Unit i projektantów z Home of Rolls-Royce w Goodwood, którzy od kilku lat obserwują współczesny ruch, w którym uczestniczą konsumenci dóbr luksusowych, w tym właściciele Ghosta, który nazwali "Post Opulence" (opulence - wielkie bogactwo, obfitość). Dowiedzieliśmy się, że klienci wykazują znaczne zainteresowanie przedmiotami podkreślającymi redukcję i powściągliwość - takimi, które nie krzyczą, a raczej szepczą. W designie szukają czystych form, mówiąc “nie" niepotrzebnym ozdobom oraz narzucającym

się elementom. Uzupełniając ten minimalizm, nasi klienci oczekują innowacyjnej, ale łatwej w użyciu technologii oraz nowoczesnej konstrukcji w ich samochodach.

To oczywiste, że na tym świecie i w samym Rolls-Royce zawsze będzie miejsce na przedmioty i produkty luksusowe, które będą wyrazem tego, co najlepsze w ludzkich dążeniach, inspirowaniu wielkością oraz obecnością w życiu swego rodzaju teatru i magii. W Rolls-Royce pozostajemy gotowi na sygnały zmian na światowym rynku dóbr luksusowych.

I tak, pięć lat temu, rozpoczęliśmy tworzenie nowego Ghosta. Postawiliśmy przed sobą zadanie, by jedynymi elementami, które przeniesiemy do nowego modelu, były figurka Spirit of Ecstasy oraz parasolki! Wszystko poza tym jest nowe. Samochód został zaprojektowany, zbudowany i wyposażony od podstaw w naszym Global Centre of Luxury Manufacturing Excellence w Goodwood, by sprostać wyrażonym życzeniom i oczekiwaniom grupy klientów ery Post Opulence.

Ghost jest najczystszą dotychczas formą Rolls-Royce’a. Przedestylowuje filary naszej marki w piękny, minimalistyczny i najpełniejszy produkt, który jest w idealnej harmonii z potrzebami naszych klientów oraz - w co wierzę - idealnie nawiązuje do czasów, w których wszyscy żyjemy.

Rolls-Royce zawsze będzie podążał naprzód. Nasza firma nie będzie zdefiniowana ani ograniczona wymogami współczesności. Będziemy wciąż planować lepsze jutro z pozytywnym myśleniem i nadzieją, dążeniem do perfekcji, produkując potężne symbole inspirujące wielkość i ambicję.

W tym duchu zapraszamy Cię do poznania Ghosta w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Więcej szczegółów na temat tego historycznego wydarzenia pojawi się w nadchodzących tygodniach, zaczynając od czterech pięknych animacji prezentujących unikalny wgląd w życie i zachowania naszych klientów oraz wspaniałą warstwę techniczną samochodu, podkreślającą to, co w według nas jest dotychczas najbardziej wysublimowanym wcieleniem Rolls-Royce’a. Punktem kulminacyjnym tych informacji będzie wirtualny debiut Ghosta, a następnie cykl wydarzeń z udziałem klientów, mediów i publiczności na całym świecie.

Dziękuję.

Pozostańcie bezpieczni i silni duchem! Keep Your Spirits Up!



Torsten Müller-Ötvös