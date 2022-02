Nowe samochody Najczęściej produkowanym autem we Francji nie jest francuski samochód

Koncern Toyota w 2021 roku dostarczył klientom 10,49 mln samochodów. W tym samym czasie grupa Volkswagena sprzedała 8,88 mln samochodów, czyli o 4,5 proc. mniej niż w roku 2020. Liczby te obejmują wszystkie marki należące do obu koncernów, również te produkujące samochody ciężarowe, jak Scania (Volkswagen) i Hino (Toyota).

Na wynik Volkswagena w znacznym stopniu wpłynęły braki w dostępności chipów. Toyota poradziła z tym problemem znacznie lepiej, wyczuwając problemy już na samym początku i gromadząc stosowne zapasy.

Dzięki temu Toyota nie tylko utrzymała pozycję największego producenta samochodów na świecie, ale również sprzedała na rynku amerykańskim więcej samochodów niż General Motors. To pierwszy przypadek w historii, gdy GM spadł z pozycji lidera na rodzimym rynku!



Przypomnijmy, że w pandemicznym roku 2020, gdy świat na wiele miesięcy stanął w wyniku lockdownów, Toyota sprzedała niespełna 9,53 mln samochodów, a Volkswagen - niemal 9,31 mln. Natomiast rekordowy dla Toyoty był rok 2019, w którym Japończycy sprzedali przeszło 10,74 mln samochodów i poprawili rekord z roku 2018 (10,59 mln).



Gdy weźmiemy pod uwagę wyłącznie samochody osobowe, przewaga Toyoty na Volkswagenem jest jeszcze większa. W 2021 roku Lexus i Toyota sprzedały niemal 9,62 mln aut (+10,6 proc.; w tym sama Toyota 8,86 mln). Z kolei Volkswagen sprzedał 5,26 mln samochodów osobowych i użytkowych o masie do 3,5 tony.



W 2021 roku Toyota dostarczyła rekordową liczbę samochodów zelektryfikowanych (hybrydowych, wodorowych i bateryjnych) - 2,62 mln sztuk (w tym hybrydy to 2,48 mln). Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wyłącznie auta bateryjne, to Volkswagen z wynikiem 453 tys. sprzedanych zdeklasował Toyotę (14 407 aut).



Toyota jednak dopiero zaczyna elektryczną ofensywę od wprowadzenia pierwszego bateryjnego modelu, czyli bZ4X. Do tej pory Japończycy skupiali się na napędzie hybrydowym. Rok 2022 zapowiada się więc ciekawie...

