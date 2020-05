PSA wznawia produkcję. Również w Gliwicach

​Francuski koncern samochodowy PSA, produkujący m.in. auta marek Peugeot, Citroen i Opel, zapowiedział w poniedziałek, że wznowi produkcję w bieżącym tygodniu, przy zachowaniu daleko posuniętych środków ostrożności w związku z koronawirusem.

Zdjęcie Produkcja ma się odbywać przy zachowaniu zasad ostrożności /Arkadiusz Gola/Polska Press /East News

Częściowe uruchamianie produkcji poza Francją rozpocznie się jeszcze w poniedziałek, a francuskie zakłady PSA będą stopniowo startować od 11 maja.

Grupa PSA, która zatrudnia we Francji 51 tys. pracowników, zamknęła swoje zakłady w Europie do - jak początkowo zapowiadano - 27 marca, termin wznowienia produkcji został jednak odłożony.



Część zakładów podjęła produkcję części do respiratorów drukowanych w technologii 3D.



Cała branża samochodowa znalazła się w poważnym położeniu ze względu na pandemię koronawirusa, która - prócz wszystkich innych utrudnień - spowodowała spadek konsumpcji gospodarstw w ogóle, a zatem i spadek popytu na samochody.



W marcu sprzedaż samochodów w Europie spadła o 55 proc. Najbardziej dotknięty kryzysem jest rynek masowy, w tym takie firmy jak Fiat Chrysler, PSA, Renault czy Volkswagen.



Na wyjątkowo wysokim poziomie utrzymuje się jednak sprzedaż nowych modeli Ferrari.