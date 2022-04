Po niemal 30 latach Citroen kończy produkcję minivanów

Spis treści: 01 Koniec produkcji po 9 latach

02 Historia minivanów Citroena

03 Coraz mniej modeli na rynku

To reakcja na zmieniający się rynek. Kierowcy w Europie porzucili samochody segmentu MPV na rzecz SUV-ów i crossoverów.

Koniec produkcji po 9 latach

Inna sprawa, że model ten powinien już przejść na emeryturę. Samochód pojawił się na rynku w 2013 roku, wówczas nosił nazwę C4 Picasso. Początkowo dostępny był w wersji pięcio- i siedmioosobowej (Grand Picasso). Po pewnym czasie pięciomiejscowy samochód wycofano z oferty. Po liftingu w 2019 roku nazwę zmieniono na SpaceTourer.

Po zakończeniu produkcji Citroen, po raz pierwszy od niemal 30 lat, nie będzie miał w gamie spalinowego samochodu klasy MPV. Kupić będzie można natomiast auta elektryczne - e-Berlingo i e-SpaceTourer. Citroen liczy również, że osoby, które chciały kupić SpaceTourera pozostaną wierne marce i wybiorą inne modele - C5 X i C5 Aircross.

Historia minivanów Citroena

Historia minivanów Citroena rozpoczęła się w 1994 roku, gdy na rynek trafił Evasion. Później Francuzi wprowadzili pozycjonowane niżej - C8, Xsarę Picasso i C3 Picasso. W 2006 roku kompaktowa Xsara Picasso została zastąpiona przez C4 Picasso. Ten model przetrwał w produkcji do 2013 roku, gdy zaprezentowano pojazd produkowany do dziś.

Od premiery sprzedano 732 tys. egzemplarzy obecnej generacji Picasso/SpaceTourera. Co ciekawe, wersja siedmioosobowa wybierana była nieco mniej chętnie (352 tys. sztuk) niż pięciomiejscowa (380 tys.).

Zdjęcie Citroen Grand C4 SpaceTourer /

Szczyt popularności minivanów Citroena przypadł na 2007 roku. Wówczas z salonów wyjechało 115 tys. egzemplarzy Xsary Picasso i 215 tys. - C4 Picasso.

Coraz mniej modeli na rynku

Po wycofaniu się Citroena z segmentu minivanów europejska oferta samochodów tej klasy ograniczona jest do kilku zaledwie modeli: Volkswagena Tourana, Fordów Galaxy i S-Max, Renault Scenic/Grand Scenic i Espace oraz Fiata 500L i Dacia Lodgy. Większość tych pojazdów to konstrukcje z co najmniej kilkuletnim stażem rynkowym, dla których również nie przewidziano następców.