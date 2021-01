Oto nowa Łada Niva. Robi wrażenie!

Wszystko wskazuje na to, że dni legendarnej Łady 4x4, znanej powszechnie pod nazwą Niva, są już policzone. Właściciel marki - Grupa Renault - nakreśliła właśnie ambitne plany dotyczące rosyjskiego producenta.

Nowa Łada Niva w wersji koncepcyjnej

Przypomnijmy - Francuzi ogłosili dziś długofalowy program rozwoju Grupy, w którym ważną rolę odgrywają dwie należące do nich marki budżetowe: Dacia i Łada. Obie utworzyły właśnie nową "jednostkę biznesową", nad którą kierownictwo powierzono Denisowi Le Vot.



Nowy podmiot zadbać ma o wykorzystanie maksimum możliwości drzemiących w platformie podłogowej CMF-B (LS), na której bazują już nowe - zaprezentowane w ubiegłym roku - Dacie: Logan i Sandero. Francuzi chcą, by stała się ona podstawą dla całej linii modelowej Dacii i Łady. W efekcie zamiast obecnych 4 platform i 18 bazujących na nich pojazdów (modelach i wersjach nadwoziowych), docelowo o ofercie obu marek będzie jedna platforma i 11 nadwozi. Firmy chcą, by produkcja modeli bazujących na CMF-B przekroczyła milion egzemplarzy rocznie.



O ile w przypadku Dacii oznacza to dalszy rozwój i wprowadzenie do oferty m.in. zupełnie nowego siedmiomiejscowego SUVa, o tyle miłośnicy rosyjskiej motoryzacji mogą się poczuć zawiedzeni. Oznacza to, że w najbliższych latach (najprawdopodobniej) z oferty Łady znikną takie modele, jak: Granta, legendarna 4x4 (kiedyś Niva), nowa Niva (produkowana do niedawna przy współpracy z General Motors), a nawet oferowana od 2015 roku (czyli jak na rosyjskie standardy zupełnie nowa) Łada Vesta!

Niva będąca dziś prawdziwą ikoną rosyjskiej motoryzacji nie zostanie jednak pozostawiona bez następcy. Dacia opublikowała właśnie pierwszą grafikę zdradzającą kształty nowego wcielenia auta, które pojawić ma się w ofercie w roku 2024. Lista planowanych nowości jest obszerniejsza. Do 2025 roku w salonach rosyjskiej marki zadebiutować ma również nowy SUV segmentu C (najprawdopodobniej brat bliźniak koncepcyjnej zaprezentowanej ostatnio Dacii Bigster) oraz dwa kolejne, zupełnie nowe samochody, których charakter pozostaje tajemnicą.



Przypominamy, że Łada 4x4, która wcześniej oferowana była jako Łada Niva, powstaje w Togliatti nieprzerwanie od 1977 roku. 5 kwietnia samochód obchodzić będzie swoje 44. urodziny.