Ostatni Chiron Super Sport 300+ trafił do klienta. Więcej już nie będzie

W 2019 roku Bugatti Chiron Super Sport ustanowił rekord prędkości dla samochodów napędzanych silnikami tłokowymi. Próba odbyła się 2 września 2019 roku na niemieckim torze Ehra Lessien, a za kierownicą specjalnie przygotowanego i nieco zmodyfikowanego egzemplarza usiadł kierowca testowy Bugatti - Andy Wallace. Wyjątkowy Chiron osiągnął wówczas prędkość 304,773 mil/h, czyli 490,484 km/h.

By uczcić ten niesamowity wyczyn, francuska firma postanowiła wprowadzić samochód do produkcji. Podkreśleniem osiągniecia było nadanie mu specjalnej nazwy Chiron Super Sport 300+ oraz ograniczenie sprzedaży do zaledwie 30 egzemplarzy. Jak oficjalnie poinformowano - ostatni z nich właśnie wyjechał z fabryki w Molsheim i trafił do klienta.

Status legendy i wyjątkowe miejsce w historii marki

Podobnie jak poprzednie 29 sztuk, także ostatni Chiron Super Sport 300+ został wyposażony w potężny silnik W16 o pojemności 8 litrów. Jednostka dysponuje zawrotną mocą 1600 KM i momentem obrotowym 1600 Nm. Wszystko to przy masie własnej 1995 kg oraz przyspieszeniu wynoszącym zaledwie 2.4-sekundy do 100 km/h.

Zdjęcie Bugatti Chiron Super Sport / materiały prasowe

Specjalnie dla tego pojazdu inżynierowie Bugatti opracowali nowy system chłodzenia dla jednostki napędowej i skrzyni biegów. Dzięki temu samochód ma mieć możliwość dłuższej jazdy z maksymalną prędkością. Usprawniono także oprogramowanie silnika, skrzyni biegów oraz turbosprężarek. Chiron Super Sport 300+ może się także pochwalić lepszą aerodynamiką i nieco wydłużonym nadwoziem, co pozwala mu zachować stabilność nawet przy prędkości wyższej niż 420 km/h.

Prezes Bugatti - Christophe Piochon - podkreślił zakończenie produkcji słowami: