Nowe Mitsubishi Outlander trafi do Polski. Podano datę

Spis treści: 01 Mitsubishi Outlander IV trafi do Europy

02 Jakie będzie nowe Mitsubishi Outlander?

03 Dziś można kupić trzy modele Mitsubishi, przy czym jeden to Renault Mitsubishi wciąż szuka sposobu zaistnienia na rynkach europejskich. W ciągu ostatnich dwudziestu lat japońska marka zanotowała potężny regres, jej oferta z kilkunastu modeli (z kultowym Lancerem Evo na czele) skurczyła się do zaledwie trzech. W dodatku jeden z nich to już wiekowa konstrukcja, a drugi to... Renault Captur. Nowe samochody Mitsubishi Outlander w zupełnie nowej (naprawdę!) odsłonie

Jednym z modeli, które wycofano z oferty jest Mitsubishi Outlander. Model ten przez kilkanaście lat był lokomotywą sprzedaży (od 2003 roku w Europie łącznie sprzedano ponad pół milion sztuk), a ostatnie egzemplarze wyjechały z salonów w 2020 roku, gdy zakończono produkcję III generacji.

W październiku 2021 roku zaprezentowano co prawda nową generację Outlandera, ale... trafiła ona na rynek amerykański, Europejczycy musieli się obejść smakiem.



Zatwardziali fani tego modelu mogą mieć jednak powody do radości. Mitsubishi ogłosiło właśnie, że IV generacja Outlandera pojawi się również w Europie. Niestety, trzeba będzie na to poczekać do 2024 roku. W efekcie w momencie wprowadzenia na rynki Starego Kontynentu od premiery Outlandera IV miną niemal 3 lata...

Mitsubishi Outlander IV 1 / 32 Mitsubishi Outlander

Europejski Outlander zasadniczo co do wyglądu będzie zbieżny z amerykańskim (nie licząc detali, jak światła czy zderzaki), otrzyma jednak nowy napęd. W USA model jest oferowany z wolnossącym silnikiem o pojemności 2.5 i mocy 184 KM, współpracującym z bezstopniową przekładnią CVT. Natomiast w Europie otrzyma napęd hybrydowy typu plug-in, oparty o silnik benzynowy i dwa silniki elektryczne, co oznacza, że auto będzie miało napęd wszystkich kół (w USA dostępna jest również wersja przednionapędowa).

Mitsubishi Outlander IV generacji został zbudowany na nowej płycie podłogowej. W stosunku do poprzednika samochód nieznacznie urósł i mierzy teraz 471 cm długości (+ 1,5 cm), a na szerokość 186 cm (+5 cm). Rozstaw osi to 270 cm, co oznacza przyrost o 3,6 cm. Stylistycznie samochód wygląda ładnie, chociaż pewne kontrowersje może budzić wygląd przedniej części nadwozia.

Obecnie europejska gama Mitsubishi obejmuje trzy modele: miejskiego Space Stara (samochód debiutował w... 2012 roku; z polskich salonów zniknął w 2015 roku, a powrócił w wersji poliftingowej w 2018 roku), zaprezentowanego w 2020 roku SUV-a Eclipse Cross PHEV oraz ASX-a, który jednak jest dokładną kopią Renault Captur.

W tym roku do oferty ma dołączyć jeszcze Colt, który najprawdopodobniej będzie kopią Renault Clio.