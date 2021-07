Milionowy Ford Transit z amerykańskiej fabryki

Fabryka Forda w Kansas City, rozpoczęła produkcję Transita w 2014 roku. Ten model jest najchętniej wybieranym dostawczakiem w USA, czego dowodem jest fakt, że 29 czerwca bieżącego roku z taśmy zjechał milionowy egzemplarz.

Jubileuszowy Transit to wersja z podwyższonym dachem, wydłużonym rozstawem osi oraz napędem na tył. Samochód trafi do dilera w Kalifornii.



Zakład w Kansas City przygotowuje się do jeszcze jednego, ważnego wydarzenia. Pod koniec roku rozpocznie się tam produkcja elektrycznego E-Transita.

***