Maserati daje 10 lat gwarancji, również na już sprzedane auta. Jest haczyk

Pierwszą dyskusyjną kwestią jest zakres ochrony gwarancyjnej. Przez 10 lat, bo taki okres całkowitego trwania gwarancji przewiduje Maserati, chronione będą tylko usterki silnika i skrzyni biegów. Ochroną nie będą objęte elementy typowo eksploatacyjne, a więc zawieszenie, układ kierowniczy czy części układu przeniesienia napędu, jak półosie.

Gwarancja w Maserati ograniczona

Oferta nazwana "Extra10" nie jest niestety oferowana na całym świecie. W październiku tego roku zostanie wdrożona w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej. O możliwościach dalszego rozszerzenia tego programu na razie nic nie wiadomo.



Reklama

Extra10 w Maseerati - jak skorzystać?

Klienci, którzy są zainteresowani przedłużeniem gwarancji muszą w pierwszej kolejności sprawdzić wiek swojego samochodu. Aby przystąpić do programu 10-letniej gwarancji samochód nie może mieć więcej, jak 9,5 roku. Nie jest przy tym brany pod uwagę przebieg - liczy się tylko wiek.

Po drugie nie zostanie im to rozwiązanie zaproponowane "z urzędu" - klienci sami muszą zadzwonić do salonu i zapytać o procedurę przystąpienia do "Extra10". Wtedy też zostaną mu przedstawione wszystkie oferty towarzyszące, jak odbiór auta z domu w dniu serwisu czy auto zastępcze.

***