MAN zainwestuje w zakład pod Krakowem

Niemiecki koncern MAN Truck & Bus zainwestuje co najmniej 450 mln zł w rozbudowę swojej fabryki ciężarówek w Niepołomicach k. Krakowa. Będzie to największy zakład grupy MAN. Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie podatkowe w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, ocenił podczas czwartkowej uroczystości przekazania decyzji o wsparciu w ramach PSI, że ogłoszenie inwestycji MAN w Niepołomicach ma szczególny charakter, po ogłoszeniu przez niego we wtorek projektu Polityki Przemysłowej Polski.

"Przemysł okazał się kołem napędowym polskiej gospodarki w tym najtrudniejszym czasie covidowym. Dzięki przemysłowi i eksportowi przeszliśmy przez ten dramat pandemii stosunkowo suchą stopą" - ocenił wicepremier.

Według niego Polityka Przemysłowa Polski będzie dysponować konkretnymi instrumentami wsparcia dla ponad 20 branż. "Tą pierwszą branżą o największym potencjale rozwojowym i znaczeniu dla polskiej gospodarki jest branża motoryzacyjna. Tym ważniejsza jest inwestycja koncernu MAN i dalsza współpraca podmiotów zaangażowanych w to przedsięwzięcie" - wskazał Gowin.

Zapowiedział wsparcie ze środków rządowych i europejskich tworzenia tzw. niepołomickiej strefy inwestycji, opartej wokół inwestycji MAN.

Przedstawiciele MAN zapowiedzieli, że koncern do 1 września 2022 roku planuje rozbudować obecny zakład w Niepołomicach o m.in. halę montażową kabin, nowy magazyn, halę do modyfikacji pojazdów zgodnie ze specjalnymi życzeniami klienta oraz część biurową. Cały obiekt będzie neutralny pod względem emisji CO2 do atmosfery od 2025 roku.

Zgodnie z podanymi w czwartek danymi wartość inwestycji osiągnie co najmniej 450 mln zł. Zatrudnienie w fabryce wzrośnie z obecnych około 1 tysiąca pracowników do 2,5 tysiąca osób. Fabryka będzie mogła dziennie wyprodukować 300 ciężarówek i 200 kabin różnych typów.

"To jest jedna z największych inwestycji, jaką kiedykolwiek prowadziliśmy w firmie MAN, dzięki niej powstanie ponad 1,5 tys. miejsc pracy i możliwości dla kolejnych firm i podwykonawców, aby zainwestowali w Niepołomicach. To wkład nie tylko dla koncernu MAN, ale i całej polskiej gospodarki" - wskazał Thorsten Campehl, prezes zarządu MAN Trucks.

Michael Kobriger, członek zarządu MAN Truck & Bus ocenił, że inwestycja w Niepołomicach wpisuje się w transformację całego koncernu w kierunku cyfryzacji, elektryfikacji i autonomicznej jazdy.

